به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حبیب الله حدادی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با اشاره به پوشش یک میلیون و ۸۵۸ هزار نفری در شبکه آب محدوده منطقه ۵ آبفای تهران، اظهار داشت: در جریان جنگ، با وجود اصابت‌های متعدد به شبکه آب، همکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ترمیم شبکه و برقراری پایداری آب وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه اصابت‌ها شبکه آب را تحت تأثیر قرار داد، اما در کمترین زمان ممکن پایداری شبکه برقرار شد و شهروندان با مشکلات بسیار کمی در بحث تأمین آب مواجه بودند و شبکه به سرعت ترمیم شد.

مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران در ادامه تصریح کرد: آبفای منطقه ۵ یک میلیون و ۸۵۸ هزار نفر را تحت پوشش شبکه آب و یک میلیون و ۶۱۰ هزار نفر را تحت پوشش شبکه فاضلاب دارد.

وی مناطق تحت پوشش آبفای منطقه ۵ را مناطق شهرداری ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸ و ۲۱ عنوان کرد و گفت: طول شبکه آب در این منطقه هزار و ۵۴۸ کیلومتر و طول شبکه فاضلاب هزار و ۱۲۰ کیلومتر است. همچنین ۲۳ هزار و ۷۱۱ شیرآلات در سطح محدوده منطقه ۵ وجود دارد و تأمین آب این منطقه از طریق ۱۷ باب مخزن ذخیره انجام می‌شود. همچنین ۴۸ فشارشکن در این محدوده فعال است. همچنین تعداد کل انشعابات آب فعال ۲۱۲ هزار و ۸۵۷ فقره است که از این تعداد، حدود ۷۱ هزار و ۳۷۸ واحد، انشعابات آحاد یعنی واحدهای آپارتمانی هستند. همچنین تعداد انشعابات فاضلاب ۱۷۹ هزار و ۱۲۴ اشتراک است که با احتساب آحاد، تعداد آن به ۵۹۸ هزار و ۳۷۰ مورد می‌رسد.

وی میزان برخورداری مشترکان آب و فاضلاب در آبفای منطقه ۵ را بیش از ۸۵ درصد و نزدیک به ۸۶ درصد عنوان کرد.

حدادی با بیان اینکه ساخت‌وسازهای زیادی به صورت شهرک‌های انبوه در این محدوده در حال انجام است و شهرک‌هایی با ظرفیت حدود ۳ تا ۸ هزار واحد در این مناطق در حال ساخت هستند، گفت: معمولاً این مناطق دارای شبکه‌های قدیمی و آبرسانی محلی بودند که به تدریج در حال جمع‌آوری هستند و از مخازنی که به صورت استاندارد در سطح شهر تهران ساخته شده و بر اساس طرح کلی تأمین آب مناطق، این شهرک‌ها آرام‌آرام به شبکه آب شهری استاندارد متصل می‌شوند.

وی بیان کرد: پیش از این نیز نظارت‌هایی بر شبکه‌های سنتی و محلی وجود داشته و شبکه‌هایی که همچنان به صورت سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت نظارت شرکت هستند، اما این شبکه‌های محلی به تدریج تحت پوشش شبکه یکپارچه آب قرار می‌گیرند.

مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران با بیان اینکه در حال حاضر در سطح منطقه ۵، اصلاح ۱۸ کیلومتر شبکه آب در دست اقدام است که بخش اعظم آن انجام شده و این روند نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: منطقه ۵ یکی از مناطق قدیمی شهر تهران است و علی‌رغم اینکه بازسازی‌های زیادی در این منطقه انجام شده، روند اصلاح و بازسازی شبکه همچنان ادامه دارد.

وی درباره میانگین زمان اتصال مجدد آب پس از قطعی گفت: این موضوع بسته به نوع شبکه متفاوت بود. شبکه‌هایی با خطوط انتقال ۵۰۰ میلی‌متر و خطوط انتقال ۲ هزار و ۱۵۰ میلی‌متر داشتیم و زمان ترمیم بسته به قطر شبکه و محل حادثه فرق می‌کرد در کل سرعت عمل همکاران بسیار قابل توجه بود.

حدادی همچنین گفت: امسال ششمین سال خشکسالی را در تهران پشت سر می‌گذاریم و قطعی برنامه‌ریزی‌شده در سطح تهران نخواهیم داشت.

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