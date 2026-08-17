پایان عملیات مقابله با آلودگی نفتی در سواحل قشم و هنگام

به گزارش ایلنا از سازمان بنادر و دریانوردی، اله مراد عفیفی پور سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوری از پایان عملیات مقابله با الودگی نفتی در سواحل قشم و هنگام به صورت همزمان در استان هرمزگان خبر داد و گفت: با مشاهده اولین اثار آلودگی در نوار ساحلی جزیره قشم (خط ساحلی مناطق سوزا و شیب‌دراز) در شامگاه دوشنبه مورخ ۱۹ مردادماه سال جاری، تیم‌های عملیاتی مقابله با الودگی سازمان بنادر و دریانوردی به محل اعزام شدند و عملیات پاکسازی و جلوگیری از گسترش الودگی در دریا آغاز شد و اکنون خوشبختانه آلودگی مهار شده و اخرین اقدامات برای پاکسازی داخل ساحل (بر روی خشکی) نیز در حال انجام است.

به گفته سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوری، به موازات این عملیات، آلودگی نفتی دیگری در اطراف جزیره هنگام در استان هرمزگان از روز چهارشنبه ۲۱ مرداد گزارش شد که چند تیم تخصصی از سازمان بنادر و دریانوردی به همراه یک شناور تخصصی ویژه مقابله با آلودگی از استان‌های همجوار به محل آلودگی اعزام شدند و آلودگی با استفاده از شناورها و تجهیزاتی مانند بوم، اسکیمر، دیسپرسانت و. نیز مهار شد.

عفیفی پور خاطر نشان کرد: خلیج فارس با توجه به تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی همواره در معرض خطرات زیست محیطی دریایی است و آلودگی‌های اخیر نیز ناشی از خسارت‌هایی است که جنگ تحمیلی بر این پهنه آبی و بر محیط زیست آن تحمیل کرده است و این موضوع ضرورت ترتیبات مدیریتی نوین توسط کشورهای ساحلی در تنگه هرمز برای حفاظت از آن را بیش از پیش نمایان می‌کند.