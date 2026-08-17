قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۵ هزار و ۷۳۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۴ هزار و ۳۳۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۹ هزار و ۷۷۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۸ هزار و ۱۵۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۲ هزار و ۴۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۲ هزار و ۲۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۲۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۳ هزار و ۱۰۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۸۹۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۳۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۱۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۷ هزار و ۷۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۸۵۹ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۹ هزار و ۹۳۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۸ هزار و ۹۴۱ تومان است.