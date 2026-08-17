آغاز فرایند تحویل واحدهای مسکن استیجاری از هفته دولت امسال
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی جزئیات نوزدهمین جلسه پایش طرح های حمایتی مسکن را تشریح کرد و از آغاز فرایند تحویل واحدهای مسکن استیجاری از هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری نوزدهمین جلسه پایش طرحهای مسکن که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، تمامی معاونان در حوزه شهرسازی و معماری، شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، همچنین بانک مسکن، بنیاد مسکن و صندوق ملی مسکن در ساختمان دادمان و به صورت وبیناری با مدیران کل راه و شهرسازی استانها، برگزار شد به تشریح مهمترین نتایج حاصل از این نشست پرداخت.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات پایش طرحهای ملی مسکن بهصورت هفتگی با حضور وزیر راه و شهرسازی و دستاندرکاران این حوزه برگزار میشود، گفت: یکی از مهمترین دستورکارهای این جلسه، بررسی عملکرد استانها در اجرای دستورالعمل تسهیلات حمایتی دهکهای کمدرآمد در راستای کمک به تامین سهم آورده متقاضیان کمدرآمد بود که اواخر سال گذشته، برای کمک به دهکهای یک تا چهار که امکان تامین آورده کمتری دارند، تدوین شد.
استفاده از ظرفیت اراضی و املاک و مستغلات برای حمایت از دهکهای کم درآمدی در قالب تسهیلات قرض الحسنه
به گفته طاهرخانی، قرار است با استفاده از ظرفیت اراضی و املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی و همکاری با پیمانکاران، به تامین سهم آورده دهکهای کمدرآمد کمک شود.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه اصل موضوع در طرحهای حمایتی مسکن، تامین مسکن برای دهکهای کمدرآمدی است، گفت: چنانچه این متقاضیان به دلیل ضعف مالی نتوانند آورده خود را تامین کنند و از سامانه خارج شوند یا حتی بهصورت غیررسمی امتیاز خود را واگذار کنند، هدف اصلی طرحهای حمایتی محقق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: بنابراین برنامهریزی شده تا در کنار همراهی خود متقاضیان در حد توان، از ظرفیتهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی و مجموعههای ذیربط استفاده شود تا این افراد در پروژهها حفظ شده و خانه دار شوند.
طاهرخانی درباره میزان تسهیلات در نظر گرفتهشده برای گروههای کم برخوردار (دهکهای یک تا ۴درآمدی) توضیح داد: برای هر متقاضی از دهکهای کمدرآمد، تا سقف۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه پیشبینی شده است. این تسهیلات بهویژه برای پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند، پرداخت خواهد شد.
هدف گذاری افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکن تا پایان امسال
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص میزان افتتاحاتی که تا هفته دولت و پایان امسال در برنامه است، گفت: برنامه امسال تکمیل و افتتاح حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن است که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از متقاضیان این پروژهها در دهکهای یک تا چهار قرار دارند.
به گفته وی،پیشبینی شده است این متقاضیان امسال از این حمایتها بهرهمند شوند و بهتدریج پروژههایی با پیشرفت پایینتر و دهکهای درآمدی متناظر نیز تحت پوشش حمایت قرار گیرند.
هدفگذاری افتتاح ۳۷ هزار واحد تا پایان شهریور
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه افتتاح واحدهای مسکونی تا پایان شهریور نیز گفت: برنامه ما تا پایان شهریور، افتتاح ۳۷ هزار واحد مسکونی است و یکی از دستورکارهای جلسه امروز نیز به بررسی وضعیت این افتتاحها با ادارات کل راه و شهرسازی استانها اختصاص داشت.
به گفته وی، پروژهها در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند و برای رسیدن به هدف ۳۷ هزار واحد، تلاش مضاعف ادارات کل ضروری است.
پرداخت تسهیلات تکمیلی ۲۰۰ میلیون تومانی به پروژههای بالای ۸۰ درصد پیشرفت
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای دستورالعمل تسهیلات تکمیلی نیز توضیح داد: این تسهیلات از منابع صندوق ملی مسکن برای پروژههایی که پیشرفت فیزیکی آنها ۸۰ درصد و بیشتر است، پرداخت میشود. سقف این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان و بهصورت قرضالحسنه است که از طریق کارگزاری بانک مسکن به ذینفع نهایی پرداخت میشود.
معرفی ۷ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی
طاهرخانی با بیان اینکه این دستورالعمل در حال اجراست توضیح داد: بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون حدود ۱۲ اداره کل توانستهاند برای حدود ۷ هزار واحد، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی پروژههای دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصد را فعال کنند.
ادامه ثبت نام مسکن استیجاری در کشور
وی در ادامه به موضوع مسکن استیجار پرداخت و با اشاره به اینکه این طرح یکی از موضوعات مصوب شورای عالی مسکن است، توضیح داد: قوانین مشخصی از حدود سه دهه قبل در حوزه تامین مسکن استیجاری وجود دارد و استیجار یکی از ابزارهای مدیریت بازار مسکن محسوب میشود.
معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه دولتها در کشورهای مختلف با حمایت از عرضه، بهویژه واحدهای استیجاری و اجارهداری عمومی، بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار مسکن استفاده میکنند، گفت: مطابق مصوبه شورای عالی مسکن، در دو مرحله، موضوع مسکن استیجاری پیگیری میشود. در مرحله نخست از ظرفیتهای خود وزارتخانه، پروژههای مشارکتی و خانههای سازمانی استفاده شده و همچنین ظرفیت نهادهای عمومی و زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی از جمله بانک مسکن و بنیاد مسکن نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گفت: در مجموع اکنون حدود ۵ هزار واحد مسکن استیجاری آماده شده و ثبتنام آنها در استانهای مختلف آغاز شده است. این ثبتنامها ادامه خواهد داشت و فرآیند تحویل واحدها نیز از هفته دولت در استانهایی که زودتر وارد مرحله ثبتنام شدهاند، آغاز میشود.
تولید و عرضه مسکن استیجاری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
طاهرخانی همچنین از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسکن استیجاری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خبر داد و گفت: دستورالعملهای این طرح به ادارات کل ابلاغ شده و زیرسامانهای در سامانه تم (سامانه طرحهای حمایتی مسکن) برای آن طراحی شده است. ادارات کل راه و شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید، زمینهایی را که باید برای تولید مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی اختصاص یابد، در این سامانه بارگذاری میکنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در جلسه امروز عملکرد ادارات کل و شهرهای جدید در زمینه بارگذاری اراضی بررسی شد و بر اساس گزارش ارایه شده، هم اکنون زمین مورد نیاز برای حدود ۶ هزار واحد تامین شده است. هدفگذاری این طرح نیز تامین زمین برای ۷۵ هزار واحد است.
وی افزود: پس از تامین زمین، باید در یک فرایند مشخص، سرمایهگذاران انتخاب و زمین برای تولید مسکن استیجاری واگذار شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح «آشیان»، تامین مسکن برای زوجهای جوان است و جامعه هدف این برنامه، زوجهای جوانی هستند که بیش از پنج سال از ازدواج آنها نگذشته است.
طاهرخانی تاکید کرد: در این بخش (موضوع استیجار)، ۵ هزار واحد مسکن استیجاری آمادهشده است که تحویل میشود. همچنین، زمین برای ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری، در راستای تامین مسکن برای این جامعه هدف دنبال میشود.