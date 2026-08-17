کاهش ۶۶۰ میلیون لیتری مصرف آب در تهران طی یک سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بهنام بخشی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تهران سال آبی گذشته را با شرایط نگران کننده و ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری آغاز کرد، اظهار داشت: اکنون همچنان ذخایر سدهای پنجگانه تهران همچنان ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری دارد.

وی افزود: به جهت برنامه ریزی برای روزهای آتی نگرانی نداریم اما نگاه بلند و تدابیر تاکید دارد که از مدیریت مصرف غافل نشویم.

سخنگوی آب و فاضلاب تهران تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ سرانه مصرف آب تهران ۲۵۰ لیتر بود در سال ۱۴۰۵ به ۱۹۵ لیتر و امروز به ۱۸۰ لیتر رسیده که این میزان علیرغم تداوم گرما و البته استفاده از کاهنده ها بوده است.

بخشی تاکید کرد: تلاش می کنیم تا پایان سال به ۱۶۵ تا ۱۷۰ لیتر سرانه مصرف آب تهران رسیده و تا سال‌های آتی الگوی ۱۳۰ لیتر سرانه را برای مشترکان تهران اعلام کنیم.

وی بیان کرد: حجم مصرف آب تهران در تاریخ ۱۴۰۳.۵.۷ تقریبا ۴ میلیون و ۳۰ هزار متر مکعب در شبانه روز (۴ میلیارد لیتر ) بوده، اما امسال در همین تاریخ به ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار متر مکعب معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون متر مکعب ( ۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون بطری نیم لیتری) رسیده یعنی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر بطری نیم لیتری کاهش مصرف داشته ایم.

سخنگوی ابفای تهران گفت: در ۴ ماهه ۱۴۰۴؛ ۳۷ درصد و امسال ۴۸ درصد خوش مصرف داریم، میزان پرمصرف ها از ۵۹ درصد به ۴۹ درصد رسیده و بدمصرف ها از ۴ درصد امسال به ۳ درصد رسیده است.

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