کاهش سرانه مصرف کالاهای اساسی صحت ندارد/ جنگ با شدت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز (دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵) با یاد شهدای جنگ در مورد عملکرد دولت چهاردهم، گفت: دولت چهاردهم از همان ابتدا با شیطنت‌های اجانب شروع شد و دولت طی این دو سال، هیچ روز آرام و بی‌دغدغه‌ای را نداشت.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه، مکانیسم ماشه و... هرآنچه می‌توانست اتفاق بیفتد بر سر دولت چهاردهم آمد. در بخشی اقلیم هم با ما همراهی نمی‌کرد، به طوری که ما شدیدترین خشکسالی را سال گذشته پشت سر گذاشتیم.

امنیت غذایی ساعتی دچار اختلال نشد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: لطف خدا بود که ما را در این مسیر کمک کرد. تدابیر رهبری، هماهنگی بین قوا و... موجب شد که این مشکلات را پشت سر بگذاریم.

نوری افزود: ازآنجا که امنیت غذایی با مردم مستقیما در ارتباط است، حتی یک روز تحمل ناترازی هم ندارد و ساعتی هم نمی‌تواند به تأخیر بیفتد و ازآنجا که دشمنان این اهمیت را می‌دانستند، ضمن جنگ محاصره بنادر را اعمال کردند و هرچه از دستشان برمی‌آمد، کردند.

وی با تاکید بر اینکه تامین کامل امنیت غذایی در کشور برای یک ساعت در هیچ نقطه‌ای از این مرز و بوم انجام شد، گفت: اما جنگ بر هزینه‌های ما اثر گذاشت و بر مردم تحمیل شد. اما بر تامین مشکلی نداشت.

محاصره بنادر ادامه دارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: جنگ با شدت ادامه دارد چون محاصره دریایی بنادر همچنان ادامه دارد.

نوری تاکید کرد: اما امنیت غذایی در کشور ما مثل ساعت کار می‌کند.

افزایش قیمت تولیدات کشاورزی به دلیل جنگ

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی مدیون کشاورزان، دامداران، عشایر و... است، ادامه داد: قیمت محصولات بالا رفته چون نرخ مواد اولیه، حمل و نقل، قیمت جهانی و... افزایش یافته و این مسائل مربوط به جنگ است.

نوری قزلجه با اشاره به رشد تولیدات در دولت چهاردهم افزود: در سال اول دولت تولید گوشت مرغ ۱۹ درصد و سال دوم ۵ درصد رشد داشت، به طوری که امروز کشور خودکفا شده و وارد مرحله صادرات شده‌ایم.

وی ادامه داد: تولید تخم‌مرغ سال اول ۸ درصد و سال دوم ۸.۵ درصد، شیر خام سال دوم ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۲.۵ درصد رشد داشت که این امر با کاهش واردات قابل اثبات است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اخبار مربوط به کاهش سرانه مصرف کشور در برخی کالاهای اساسی، عنوان کرد: این موضوع صحت ندارد زیرا تولیدات رشد داشته و تاکنون صادرات نداشتیم و این نشان می‌دهد که این محصولات در داخل به مصرف رسیده است.

وی افزود: این موضوع در طرح کالابرگ هم قابل اثبات است زیرا ضریب نفوذ پروتئین در دهک‌های پایین افزایش یافته است.

ترخیص ۳ میلیون تن نهاده از بنادر شمالی در دوران جنگ

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده پیش از جنگ گفت: نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی از ماه‌ها قبل در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین سهمیه‌های گندم و آرد در اختیار کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها قرار گرفت. در همان ایام جنگ، ۳ میلیون تن نهاده از بنادر شمالی کشور ترخیص شد که عددی بی‌سابقه بود. این اتفاق نتیجه تصمیمی نبود که پس از آغاز جنگ گرفته شده باشد، بلکه فرایندی چندماهه پشت آن قرار داشت و کالاها از قبل به بنادر شمالی منتقل شده بودند تا در زمان مورد نیاز تخلیه و وارد کشور شوند.

نوری قزلجه افزود: ارتباط با کشورهای همسایه نیز در حوزه دیپلماسی تقویت و از ظرفیت آنها استفاده شد. همچنین مجوزهای لازم تمدید و تدابیری اتخاذ شد تا تولیدکنندگان فعالیت خود را ادامه دهند.

در روزهای جنگ کنار تولیدکنندگان ماندیم

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با تشکل‌های تولیدی در دوران جنگ گفت: حتی در شرایط تعطیلی، با تشکل‌هایی که درخواست داشتند جلسه برگزار کردیم و اعلام کردیم که در کنار آنها هستیم. اگر مشکلی در صادرات محصولات مازاد یا واردات مواد اولیه وجود داشت، برای رفع آن اقدام کردیم. هر آنچه در توان داشتیم به کار گرفتیم تا تولیدکنندگان بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا در اصل همین تولیدکنندگان هستند که امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کنند.

دنیا به تاب‌آوری امنیت غذایی ایران اقرار می‌کند

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور در این مدت مقاوم و تاب‌آور شده است، گفت: امروز حتی دشمنان نیز به این موضوع اذعان دارند که سیستم امنیت غذایی ایران مقاوم بوده و در شرایط دشوار عملکرد مناسبی داشته است.

وی یکی از عوامل اصلی این وضعیت را حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: از روز نخست در وزارت جهاد کشاورزی با همکاران خود عهد کردیم که از تولید و تولیدکننده داخلی حمایت کنیم.

حذف قیمت‌گذاری‌ها و رویه‌های دستوری از مسیر تولید

نوری قزلجه با انتقاد از برخی مداخلات دستوری گذشته در بخش کشاورزی اظهار کرد: تولیدکننده زیر مجموعه‌ای از «بایدها» گرفتار شده بود؛ اینکه چه میزان تولید کند، چه چیزی تولید کند و محصول خود را با چه قیمتی عرضه کند. تلاش کردیم این موانع را برطرف کنیم. در حوزه واردات نهاده‌ها نیز محدودیت‌هایی وجود داشت؛ از جمله اینکه چه کسانی اجازه واردات داشته باشند یا کدام شرکت‌ها بتوانند کالا وارد کنند. این قیدوبندها را کنار گذاشتیم و اجازه دادیم تولیدکننده بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را مستقیماً وارد کند. برخی تولیدکنندگان و تشکل‌ها نیز از این امکان استفاده کردند. شکستن هرکدام از این قیدوبندها به معنای جابه‌جایی منافع سنگینی بود و طبیعتاً مقاومت‌هایی نیز در سطوح مختلف در برابر آن شکل گرفت.

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