به گزارش خبرنگار ایلنا، سرقت‌ سیم مسی در کوچه پس‌کوچه‌های شهر‌ها بسیار زیاد شده، به طوری که ارتباطات برخی مناطق شهری را دچار مشکل کرده است.

در این میان برخی مشترکان از مدت زمان طولانی برای حل این مشکل گلایه می‌کنند، چون ممکن است برای حل این موضوع چند ماه به طور مثال یک تا شش ماه منتظر بمانند. این در حالی است که برخی مخاطبان ایلنا از پرداخت آبونمان تلفن ثابت در زمان قطعی تلفن به دلیل سرقت کابل مسی خبر می‌دهند.

علیرضا لطفی، مدیر مخابرات استان تهران در پاسخ به این گلایه، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: مرکز امور مشتریان مخابرات موظف است پاسخگوی مشتریانی باشد ‌که تلفن ثابت آنها به دلیل سرقت سیم مسی قطع شده است.

مخابرات نباید بعد از قطع سرویس هزینه دریافت کند

مدیر مخابرات استان تهران ادامه داد: مخابرات نباید وقتی سرویس به مشترک نمی‌دهد، دریافتی داشته باشد.

لطفی با اشاره به آسیب این موضوع به مخابرات، گفت: موضوع سرقت سیم‌های مسی، موضوع بسیار پرچالشی به‌ویژه برای مخابرات تهران است و خسارت بسیار زیادی را وارد می‌کند.

شماره ۲۰۱۰ پاسخگوی مشترکان مخابرات است

مدیر مخابرات استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا "خسارت سرقت سیم مسی برآورد شده است؟" گفت: خسارت آن بسیار زیاد است، به طوری که من هر روز ۳ تا ۴ پیامک دارم که در هر پیامک، به طور متوسط ۲۰۰ تا ۳۰۰ خط تلفن سرقت می‌شود.

لطفی ادامه داد: مشترکانی که به دلیل سرقت سیم مسی، خط تلفن آنها قطع شده ولی مکلف به پرداخت آبونمان شده‌اند، می‌توانند با شماره‌ ۲۰۱۰ تماس بگیرند. همچنین مشترکان مخابرات برای پیگیری این موضوع می‌توانند به صورت حضوری به مراکز امور مشتریان در هر منطقه مخابراتی مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: مخابرات موظف است که وقتی سرویسی به مشترکان نمی‌دهد، هزینه‌ای دریافت نکند.

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