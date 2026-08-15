توسعه شبکه ارتباطی ایرانسل در خراسان شمالی
با بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی ایرانسل در خراسان شمالی توسط وزیر ارتباطات، شامل افتتاح یک سایت نسل پنجم در بجنورد و یک سایت نسل چهارم روستایی در شهرستان مانه و سملقان، دسترسی ساکنان این مناطق به خدمات ارتباطی پرسرعت ایرانسل توسعه یافت.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پروژههای توسعه شبکه ایرانسل در استان خراسان شمالی، ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵، با افتتاح یک سایت نسل پنجم در شهر بجنورد و بهرهبرداری از یک سایت ارتباطی روستایی در شهرستان مانه و سملقان به طور رسمی به بهرهبرداری رسید.
مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در قالب جلسه شورای اداری استان و با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، حجتالاسلام رضا نوری نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، مهندس بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، دکتر احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، دکتر محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر سیدمحمد پاکمهر و دکتر محمدمهدی شهریاری نمایندگان مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانهوسملقان، راز و جرگلان و دکتر علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و مدیران ایرانسل، در محل استانداری برگزار شد.
این پروژهها که به نمایندگی از سایر طرحهای ارتباطی ایرانسل در استان به بهرهبرداری رسیدهاند، با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی اجرا شدهاند.
ظرفیت 5G بجنورد افزایش یافت
در جریان این مراسم، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای پروژههای ارتباطی ایرانسل در استان خراسان شمالی توسط مدیر ارشد پروژههای روستایی ایرانسل، ارتباط آنلاین با محل اجرای پروژهها برقرار و طرحهای ارتباطی به صورت رسمی افتتاح شدند.
سایت نسل پنجم ایرانسل واقع در پارک آذری شهر بجنورد، با اعتباری معادل ۲۸۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. این سایت، چهارمین سایت 5G ایرانسل در استان خراسان شمالی است.
راهاندازی این سایت، ظرفیت شبکه نسل پنجم ایرانسل در شهر بجنورد را افزایش داده و امکان ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت، کاهش تأخیر شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی به کاربران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین را بیش از پیش فراهم کرده است.
ایرانسل نخستین ارائهدهنده 5G در ایران، از سال ۱۳۹۵ مطالعه و توسعه فناوری نسل پنجم را آغاز و در شهریور ۱۳۹۶ نخستین نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کرد.
ایرانسل در مرداد ۱۳۹۹ نخستین سایت تجاری 5G کشور را راهاندازی کرد و توسعه این فناوری را در شهرهای مختلف ادامه داد و تا پایان بهار سال ۱۴۰۵، ۱۱۷۶ تعداد سایت نسل پنج را در ایران راه اندازی کرد.
ایرانسل در دی ۱۴۰۲، با رونمایی از شبکه 5G-SA وارد نسل ۵.۵ ارتباطات شد و در تیر ۱۴۰۳، رکورد بالاترین سرعت اینترنت ایران، معادل ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه، را بر بستر این شبکه ثبت کرد.
توسعه 5G ایرانسل در ادامه با ارائه قابلیتهای پیشرفتهای همچون «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling»، ثبت رکورد سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه در سایت 5G رشت و معرفی بابل بهعنوان نخستین «شهر تمام 5G» ایران همراه بوده است.
شبکه 5G ایرانسل، علاوه بر ارتقای سرعت و کیفیت ارتباطات، زیرساخت توسعه خدمات نوین دیجیتال و فناوریهایی همچون صنایع هوشمند، سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین و شهرهای هوشمند را فراهم میکند.
ساکنان روستای شاتوت تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند
در بخش دیگری از این مراسم که با حضور مدیر ارشد منطقه شمالشرق ایرانسل برگزار شد، سایت ارتباطی ایرانسل برای پوشش روستای شاتوت، واقع در دهستان شیرینسو شهرستان مانه و سملقان، به صورت آنلاین افتتاح شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال و از محل منابع طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO) اجرا شده است و با بهرهبرداری از آن، دسترسی پایدار ساکنان این منطقه به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی فراهم شده است.
سایت جدید ایرانسل، ۸۹ خانوار با جمعیت ۴۰۲ نفر را تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار داده و امکان استفاده از خدمات ارتباطی باکیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت را برای ساکنان این منطقه فراهم کرده است. اقدامی که به کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی کمک میکند.
ایرانسل هماکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است. این میزان در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد رسیده و در بسیاری از شهرها و مناطق دیگر نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.