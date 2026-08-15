رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد:
آغاز فعالیت نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریورماه
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز فعالیت نخستین صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی اظهار کرد: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با هدف جذب منابع ارزی خرد در دسترس عموم مردم و هدایت این منابع به سمت تأمین مالی پروژههای مولد اقتصادی ایجاد میشوند.
وی افزود: راهاندازی این صندوقها در راستای توسعه ابزارهای مالی ارزی، تعمیق بازارهای مالی و فراهمسازی بسترهای جدید برای مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای ارزی صورت میگیرد.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بهصورت همزمان تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خواهند کرد و سازوکارهای لازم برای حفظ شفافیت، انتظامبخشی و صیانت از حقوق سرمایهگذاران در فعالیت آنها پیشبینی شده است.
همتی ادامه داد: در حال حاضر، دو بانک بزرگ کشور در مراحل نهایی اخذ مجوز تأسیس صندوق سرمایهگذاری ارزی قرار دارند و پیشبینی میشود یکی از این صندوقها، پس از تکمیل فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم، تا پایان شهریورماه فعالیت خود را آغاز کند.
وی همچنین اعلام کرد: تاکنون هشت بانک درخواست تأسیس صندوق سرمایهگذاری ارزی را به بانک مرکزی ارائه کردهاند که درخواستها مطابق ضوابط و مقررات مربوط در دست بررسی است.