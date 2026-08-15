به گزارش ایلنا، طرح نشان‌دار کردنِ مالیات امسال برای سومین سال متوالی و با هدف جلب مشارکت مودیان در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات اجرا می‌شود. امسال مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان 2085 پروژه زیربنایی انتخاب کنند. در قالب این طرح، 282 هزار میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی به تکمیل این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.

بر اساس طرح نشان‌دار کردن مالیات، اشخاص حقیقی مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‍‌‌‌‌‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های اعلامی انتخاب کنند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی طرح نشان‌دار کردن مالیات، فهرست این پروژه‌ها هرساله توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است بستر الکترونیکی امن و شفافی را فراهم کند تا مودیان مشمول بتوانند سهم مالیات خود را به این طرح‌ها و پروژه‌های انتخابی تخصیص دهند.

فهرست پروژه‌های اعلامی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد مودیان مشمول امسال می‌توانند محل مصرف مالیات خود را از مجموع ۹۹۷ پروژه ملی و یک‌هزار و ۸۸ پروژه استانی انتخاب کنند.

آموزش در صدر فهرست پروژه‌ها

در میان بخش‌های مختلف، حوزه آموزش‌وپرورش با ۹۱۰ پروژه بیشترین تعداد طرح‌های مشمول نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، بیش از 43 درصد از کل پروژه‌های اعلامی به حوزه آموزش‌وپرورش مربوط است. پس از آن حوزه فرهنگ، ورزش و گردشگری با ۲۲۳ پروژه، سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۰۵ پروژه و حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی با ۱۹۴ پروژه قرار دارند.

در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست نیز ۳4۶ پروژه، در حوزه دفاعی و امنیتی ۱۱۷ پروژه و در بخش انرژی ۲۶ پروژه در فهرست قرار گرفته‌اند. همچنین پروژه‌هایی در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مشمول طرح شده‌اند.

گفتنی است در نتیجه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال 1403 مشارکت ۳۶۳ هزار نفر از صاحبان مشاغل در این طرح منجر به پرداخت 120 هزار میلیارد ریال مالیات و تأمین مالی حدود دو هزار پروژه ملی و استانی از جمله احداث یا تکمیل ۲۰۰ بیمارستان، ۳۶۴ مدرسه و ۳۲۰ پروژه توسعه آب‌رسانی شد.

در سال ۱۴۰۴ نیز، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر 180 هزار میلیارد ریال، به واسطه طرح نشان‌دار کردن مالیات برای انتخاب مودیان تعریف شد؛ این پروژه‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل و عمران شهری روستایی، آب‌رسانی، کشاورزی و محیط‌زیست، امور فرهنگی، گردشگری و ورزش، امور عمومی و امنیتی، سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی تحقیقات و فناوری، انرژی و آموزش‌وپرورش عمومی بوده است. از بین ۸۸۱ پروژه معرفی‌شده سازمان امور مالیاتی به مودیان، ۴۲۹ پروژه یعنی حدود ۴۹ درصد کل پروژه‌ها به حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی مربوطه بوده که این موضوع نشان‌دهنده اولویت توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

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