بررسی زمینههای توسعه همکاریهای آبی و برقی بین تهران و دوشنبه
وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان ضمن بررسی زمینههای توسعه همکاریهای آبی و برقی بین دو کشور بر آمادگی ایران برای همکاری فنی در شبکه برق این کشور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علیآبادی وزیر نیرو ایران، در دیدار با جمعه دلیر وزیر انرژی و منابع آبی کشور تاجیکستان، با اشاره به جلسه توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، ضمن تاکید بر وجود همبستگیهای فرهنگی بین ایران و تاجیکستان گفت: در این دیدار در خصوص توسعه و آینده همکاریها در راستای اهداف مشترک در زمینههای فرهنگی، گردشگری، همکاریهای علمی و فنی و زمینه آب و برق گفتگو شد.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به چالشهای شبکه برق در کشور تاجیکستان گفت: براساس این دیدار ایران در زمینه هرگونه همکاری فنی برای بهبود و توسعه بخش برق در کشور تاجیکستان اعلام آمادگی کرد.
وی همچنین درخصوص چشمانداز ارتباط ایران با کشورهای همسایه نیز گفت: کشور تاجیکستان دارای رابطه عمیق و تاریخی با ایران بوده و بسیاری از افراد به ویژه در مناطق مرزی در دو کشور دارای رابطه خویشاوندی هستند. برهمین اساس و با توجه به اینکه استراتژی کشور توسعه روابط با همسایگان است، بنابراین این استراتژی را دنبال خواهیم کرد.
علیآبادی در ادامه به دیدار با همسایگان عراقی، ارمنستانی و... نیز اشاره کرد که در راستای توسعه همکاریهای ایران با کشورهای همسایه بوده است. چراکه به اعتقاد وی؛ هرچه این همکاریها توسعه یابد به همبستگی ما با کشورهای همسایه کمک خواهد کرد.
تاکید بر افزایش مناسبتهای تجاری و فنی تاجیکستان با ایران
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان نیز گفت: در این دیدار ضمن بررسی توسعه همکاری اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی با ایران بر افزایش مناسبتهای تجاری تاکید شد.
به گفته وی؛ وضعیت سدهای مشترک، وضعیت انرژی و لجستیکی، موضوعات فرهنگی و اطلاعاتی، رشد نیروی انسانی در نیروگاهها از دیگر مواردی بودند که همزمان با مسائل مربوط به برق مورد بررسی قرار گرفتند.
وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان در پایان گفت: امیدوارم تا دیدار امروز به مانند ملاقات قبلی نتیجههای مثبتی به همراه داشته باشد.