به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که در پی تنش‌های خاورمیانه و ادامه اختلال تردد از تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز یا حدود ۴ درصد کاهش می‌یابد و کمبود بازار نفت جهان را تشدید می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود با اشاره به حمله‌های پهپادی در دریای سیاه و تأثیر آن بر صادرات، اعلام کرد: اختلال تردد از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب و افت صادرات نفت نوع سی‌پی‌سی بلند قزاقستان سبب شد که عرضه جهانی نفت بسیار کمتر از تقاضا باشد.

براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، مجموع عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی به ۱۰۲ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. درنتیجه، عرضه روزانه نفت جهان در سال جاری حدود یک‌میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه کمتر از تقاضا خواهد بود. این رقم بیشتر از پیش‌بینی پیشین آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئیه یعنی ۸۶۰ هزار بشکه‌ در روز است.

بنا بر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، بارگیری نفت خاورمیانه در آغاز ژوئیه به ۲۰ میلیون بشکه در روز رسید، اما در ادامه همان ماه به ۱۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

این نهاد انرژی همچنین اعلام کرد که تولید نفت خاورمیانه در ماه ژوئیه روزانه ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از مقدار پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود. درحالی‌که این منطقه در اوج بحران جنگ، ۱۴ میلیون بشکه از تولید روزانه خود را از دست داده بود.

بهبود تولید نفت از اواسط ماه مه، کمبود عرضه را در ماه ژوئن کاهش داد، اما تنش‌های دوباره سبب افت جریان‌های تجاری شد.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که کمبود عرضه در بازار نفت در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز باشد که نسبت به پیش‌بینی ماه ژوئیه این نهاد مبنی بر کسری یک‌میلیون بشکه‌ای عرضه کاهش داشته است.

داده‌های این نهاد انرژی نشان داد که این مقدار بیشترین کمبود سه‌ماهه است که بازار از سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۱ تاکنون تجربه می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین با احتمال کاهش تنش‌ها در ماه‌های آینده، پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی در سال ۲۰۲۷ میلادی ۴ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه در روز از تقاضا پیشی بگیرد.

این آژانس همچنین اعلام کرد که این مقدار مازاد عرضه می‌تواند حجم ذخیره‌سازی‌ها را تا اواسط سال آینده به حجم فوریه ۲۰۲۶ بازگردند. پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ۴۱۰ میلیون بشکه از ذخیره‌سازی‌ها کاهش یافته است.

افزون‌بر آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هم پیش‌بینی خود را درباره تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ کاهش داد.

آژانس بین‌المللی انرژی هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، که این مقدار بیشتر از پیش‌بینی ماه گذشته مبنی بر افت حدود یک‌میلیون بشکه‌ای تقاضای روزانه نفت جهان است.

در همین حال، اوپک روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) در گزارش خود پیش‌بینی کرد که تقاضای نفت جهان در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد.

این سازمان پیش‌بینی کرد که تقاضای روزانه نفت جهان در سال ۲۰۲۶ با رشد ۵۸۰ هزار بشکه‌ای همراه باشد، هرچند این مقدار ۲۰۰ هزار بشکه کمتر از پیش‌بینی پیشین این سازمان است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که محدودیت عرضه سوخت و افزایش قیمت‌ها سبب کاهش تقاضا شده است. در این میان، نفتا و گازوئیل بیشترین تأثیر و آسیا و خاورمیانه بیشترین کاهش سالانه را متحمل شده‌اند.

در پی حمله‌های پهپادی اوکراین، پالایش نفت روسیه در ماه ژوئیه با ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز به پایین‌ترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسیده است.

داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان داد که تولید روزانه نفت روسیه در ماه ژوئیه با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۸ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه رسیده است که کمتر از مقدار تعیین‌شده توسط ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که فرآوری روزانه نفت خام پالایشگاه‌های جهان در ماه ژوئیه ۵ میلیون بشکه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

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