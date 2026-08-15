بسته ویژه همراه اول برای قدردانی از مشترکان در ۳۲ سالگی
همراه اول به مناسبت سیودومین سالروز ورود فناوری تلفن همراه به ایران، با ارائه یک بسته ویژه اینترنت و مکالمه، از مشترکان خود قدردانی میکند.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، این بسته ویژه شامل ۳۲ گیگابایت اینترنت و ۳۲ ساعت مکالمه است که با قیمت ۱۳۲ هزار تومان در اختیار مشترکان قرار میگیرد. مشترکان میتوانند تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ این بسته را از طریق اپلیکیشن «همراه من» یا با شمارهگیری کد «ستاره ۱۰۰۰ ستاره ۲۸۷۳ مربع» فعال کنند.
باشگاه مشتریان همراه اول نیز به همین مناسبت شرایط ویژهای در نظر گرفته است. بستههای پرطرفداری مانند «انرژی روز»، «بینهایت»، «دوبل» و «شب بیپایان» در این مدت تنها با یکپنجم امتیاز معمول قابل دریافت هستند. این مناسبت، فرصتی برای مرور مسیری است که ۳۲ سال پیش با برقراری نخستین تماس تلفن همراه در ایران آغاز شد. مسیری که امروز به شبکهای گسترده در سراسر کشور رسیده و ارتباط میلیونها نفر را در شهرها، روستاها و مسیرهای مختلف برقرار میکند.
بر اساس گزارش سال ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه اول ۵۴ درصد از بازار مشترکان فعال و ۵۵ درصد از بازار پهنباند سیار کشور را در اختیار دارد. اپراتور اول کشور همچنین ۵۳ درصد از سایتهای فیزیکی نسل چهارم کشور را مدیریت میکند و امروز حدود ۴۵ هزار روستا به شبکه ارتباطی همراه اول متصل هستند.
در کنار توسعه شبکه 4G، حرکت به سمت نسل پنجم ارتباطات نیز ادامه دارد. همراه اول تا پایان سال ۱۴۰۴ با بهرهگیری از ۱۲۸۶ سایت فعال 5G، توسعه این فناوری را در نقاط مختلف کشور دنبال کرده است. در حوزه اینترنت اشیا نیز ۶۷ درصد اشتراکهای M2M کشور متعلق به شبکه همراه اول است؛ بخشی که نقش مهمی در توسعه خدمات هوشمند و تحول دیجیتال دارد.
۳۲ سال پیش، تلفن همراه برای بسیاری از مردم یک فناوری تازه و دور از دسترس بود. امروز ارتباط سیار به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است؛ از یک تماس ساده خانوادگی تا آموزش، کسبوکار و خدمات دیجیتال. همراه اول در سیودومین سال فعالیت خود، این مناسبت را بیش از هر چیز فرصتی برای قدردانی از مشترکانی میداند که در تمام این سالها همراه این مسیر بودهاند.