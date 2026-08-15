مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بزودی پرداخت می شود

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی افزود: در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی، موضوع تعیین‌تکلیف تسهیلات ارزی، ارز ۲۸۵۰۰ و وضعیت کالاهایی که با قیمت آزاد عرضه شده‌اند مطرح شد که برای حل این مشکلات طرح آماده و به دولت ارجاع شده است.

طلایی تصریح کرد: در یکی از جلسات شورای عالی، موضوعی فراتر از مطالبات معمول مطرح شد و جمعی از مسئولان اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی درباره آن گفت‌وگو کردند و برای حل مشکل برخی از فعالان اقتصادی، لازم بود چند بند دیگر نیز به متن اضافه شود تا مسائل این گروه تعیین‌تکلیف شود.

معاون بازرگانی وزرات جهاد کشاورزیی افزود: کی از محورهای اصلی این جلسه، تسهیلات ارزی بود؛ تسهیلاتی که برخی افراد دریافت کرده بودند و اکنون باید وضعیت آن مشخص می‌شد. موضوع دیگر، مربوط به افرادی بود که ارز ۲۸۵۰۰ دریافت کرده بودند اما کالاها را با قیمت آزاد عرضه کرده بودند؛ مسئله‌ای که به گفته او، نیاز به حسابرسی داشت.

طلایی تاکید کرد: بر اساس این توضیحات، با دستوری که دکتر عارف داده است، این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد. همچنین هفته گذشته جلسه‌ای به ریاست آقای مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، برگزار شد و در آن جلسه، این پیشنهاد توانست رأی لازم را برای طرح در دولت به دست آورد.

وی افزود: متنی برای حل مشکل این افراد آماده شده و اکنون به دبیرخانه دولت ارسال شده است. به گفته او، این موضوع قرار است فردا یکشنبه در دولت مطرح شود و درباره آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.