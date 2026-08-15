پای کار «خاک ایران»/۹
نماینده مجلس: عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی،هوشمندانه و شایسته تجلیل است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد بانک کشاورزی طی سه سال اخیر، گفت: این بانک در حوزه حمایت از تولید، تأمین نیازهای غذایی کشور و اجرای سیاستهای دولت، بهویژه در دوره جنگ، اقدامات هوشمندانه و مؤثری انجام داده که شایسته تجلیل است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عباس صوفی با بیان اینکه کشاورزی یکی از مزیتهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود، اظهار داشت: تقویت این بخش، بهویژه از طریق بانک تخصصی حوزه کشاورزی، میتواند زمینهساز تحقق دستاوردهای بیشتری در اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: بانک کشاورزی در سالهای اخیر، بهخصوص در حوزه امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی مردم، عملکرد قابل قبول و هوشمندانه ای داشته است؛ این بانک در دوره جنگ نیز با ایفای نقش مؤثر در تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی مایحتاج عمومی، به اجرای سیاستهای دولت کمک کرد که شایسته قدردانی است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت بانک کشاورزی تصریح کرد: با وجود حجم بالای انتظارات از بانک کشاورزی، حساسیت مبحث امنیت غذایی، نیازهای رو به رشد فعالان بخش کشاورزی، چالش هایی چون محدودیت منابع و گستردگی مطالبات فعالان بخش، حمایت بیشتر از بانک کشاورزی یک ضرورت است.
وی یادآور شد: بانک کشاورزی در چارچوب منابع و امکانات موجود، حتی فراتر از تعهدات خود در حوزه حمایت از تولید، معیشت و امنیت غذایی عمل کرده و در سطح ملی نیز اقدامات مبتکرانه و مناسبی انجام داده است؛ انتظار میرود نهادهای تصمیمگیر از جمله دولت و مجلس نیز برای تقویت این بانک تخصصی و افزایش توان آن در حمایت از کشاورزان، گامهای مؤثرتری بردارند.