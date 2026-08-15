نماینده مجلس: عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی،هوشمندانه و شایسته تجلیل است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عباس صوفی با بیان اینکه کشاورزی یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: تقویت این بخش، به‌ویژه از طریق بانک تخصصی حوزه کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق دستاوردهای بیشتری در اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: بانک کشاورزی در سال‌های اخیر، به‌خصوص در حوزه امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی مردم، عملکرد قابل قبول و هوشمندانه ای داشته است؛ این بانک در دوره جنگ نیز با ایفای نقش مؤثر در تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی مایحتاج عمومی، به اجرای سیاست‌های دولت کمک کرد که شایسته قدردانی است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت بانک کشاورزی تصریح کرد: با وجود حجم بالای انتظارات از بانک کشاورزی، حساسیت مبحث امنیت غذایی، نیازهای رو به رشد فعالان بخش کشاورزی، چالش هایی چون محدودیت منابع و گستردگی مطالبات فعالان بخش، حمایت بیشتر از بانک کشاورزی یک ضرورت است.

وی یادآور شد: بانک کشاورزی در چارچوب منابع و امکانات موجود، حتی فراتر از تعهدات خود در حوزه حمایت از تولید، معیشت و امنیت غذایی عمل کرده و در سطح ملی نیز اقدامات مبتکرانه و مناسبی انجام داده است؛ انتظار می‌رود نهادهای تصمیم‌گیر از جمله دولت و مجلس نیز برای تقویت این بانک تخصصی و افزایش توان آن در حمایت از کشاورزان، گام‌های مؤثرتری بردارند.

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