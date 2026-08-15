پای کار خاک ایران/۸
ثبت رکورد 726 همت تامین مالی در سه سال توسط بانک کشاورزی
بانک کشاورزی با روندی صعودی در پرداخت تسهیلات، طی سه سال اخیر رکورد 726 همت تأمین مالی تولید، اشتغال و امنیت غذایی را به ثبت رسانده است؛ این روند افزایشی پرداخت تسهیلات، در شرایط دشوار ناشی از جنگ و چالشهای اقتصادی نیز نهتنها متوقف نشد، بلکه با شتاب بیشتری ادامه یافت و بار دیگر نقش راهبردی این بانک در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور را به اثبات رساند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حجم تسهیلات پرداختی این بانک از 188 هزار میلیارد تومان در سال 1401 به 277 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و طی این دوره، رشد مستمر و قابل توجهی را تجربه کرده است به طوری که از سال 1402 تا 1404 به ترتیب سالانه 207 هزار میلیارد ریال، 317 هزار میلیارد ریال و 366 هزار میلیارد ریال رشد داشته است. این روند در سال جاری نیز با قدرت ادامه یافته؛ بهگونهای که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ تسهیلات پرداختی به 88.5 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با 35 هزار میلیارد تومان پرداختی پایان تیرماه 1403و 53 هزار میلیارد تومان پرداخت در مدت مشابه سال 1404، رشد چشمگیر49 و 67 درصدی را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، همزمان با افزایش حجم منابع تزریقشده به بخش کشاورزی، تعداد تسهیلات پرداختی نیز روندی صعودی داشته است. بانک کشاورزی در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۰۰ هزار و ۵۰۶ فقره تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ۱۵۹ هزار و ۷۲۰ فقره در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل ملاحظهای را ثبت کرده است.
یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه، رشد مستمر متوسط مبلغ هر فقره تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی است که از ۲.۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ و ۳.7 میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و نشان می دهد متوسط مبلغ هر فقره تسهیلات نیز به طور میانگین 35 درصد رشد داشته است؛روندی که بیانگر رشد واقعی قدرت تسهیلات دهی و اثرگذاری تسهیلات بانک متناسب با توسعه نیازهای بخش کشاورزی است.
تداوم این رکوردها در شرایطی رقم خورده که اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با محدودیتها و بحرانهای متعدد روبهرو بوده است. با این حال، بانک کشاورزی با پایبندی به رسالت تخصصی خود، تأمین مالی بخش کشاورزی را بدون وقفه دنبال کرده و با هدایت منابع به سمت تولید، اشتغال و زنجیره تأمین غذا، نقش مؤثری در حفظ پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.
ثبت این دستاوردها، جلوهای روشن از حضور مستمر بانک کشاورزی پای کار «خاک ایران» و تبلور راهبردی است که حمایت از تولیدکنندگان، توسعه اشتغال و صیانت از امنیت غذایی را در صدر مأموریتهای خود قرار داده است.