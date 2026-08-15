خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پای کار خاک ایران/۸

ثبت رکورد 726 همت تامین مالی در سه سال توسط بانک کشاورزی

ثبت رکورد 726 همت تامین مالی در سه سال توسط بانک کشاورزی
کد خبر : 1826144
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی با روندی صعودی در پرداخت تسهیلات، طی سه سال اخیر رکورد 726 همت تأمین مالی تولید، اشتغال و امنیت غذایی را به ثبت رسانده است؛ این روند افزایشی پرداخت تسهیلات، در شرایط دشوار ناشی از جنگ و چالش‌های اقتصادی نیز نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با شتاب بیشتری ادامه یافت و بار دیگر نقش راهبردی این بانک در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور را به اثبات رساند.

 به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حجم تسهیلات پرداختی این بانک از 188 هزار میلیارد تومان در سال 1401 به 277 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و طی این دوره، رشد مستمر و قابل توجهی را تجربه کرده است به طوری که از سال 1402 تا 1404 به ترتیب سالانه 207 هزار میلیارد ریال، 317 هزار میلیارد ریال و 366 هزار میلیارد ریال رشد داشته است. این روند در سال جاری نیز با قدرت ادامه یافته؛ به‌گونه‌ای که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ تسهیلات پرداختی به 88.5 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با 35 هزار میلیارد تومان پرداختی پایان تیرماه 1403و 53 هزار میلیارد تومان پرداخت در مدت مشابه سال 1404، رشد چشمگیر49 و 67 درصدی را نشان می‌دهد.

ثبت رکورد 726 همت تامین مالی در سه سال توسط بانک کشاورزی

بر اساس این گزارش، همزمان با افزایش حجم منابع تزریق‌شده به بخش کشاورزی، تعداد تسهیلات پرداختی نیز روندی صعودی داشته است. بانک کشاورزی در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۰۰ هزار و ۵۰۶ فقره تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ۱۵۹ هزار و ۷۲۰ فقره در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است.

ثبت رکورد 726 همت تامین مالی در سه سال توسط بانک کشاورزی

یکی دیگر از شاخص‌های قابل توجه، رشد مستمر متوسط مبلغ هر فقره تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی است که از ۲.۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ و ۳.7 میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و نشان می دهد متوسط مبلغ هر فقره تسهیلات نیز به طور میانگین 35 درصد رشد داشته است؛روندی که بیانگر رشد واقعی قدرت تسهیلات دهی و اثرگذاری تسهیلات بانک متناسب با توسعه نیازهای بخش کشاورزی است.

ثبت رکورد 726 همت تامین مالی در سه سال توسط بانک کشاورزی

تداوم این رکوردها در شرایطی رقم خورده که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با محدودیت‌ها و بحران‌های متعدد روبه‌رو بوده است. با این حال، بانک کشاورزی با پایبندی به رسالت تخصصی خود، تأمین مالی بخش کشاورزی را بدون وقفه دنبال کرده و با هدایت منابع به سمت تولید، اشتغال و زنجیره تأمین غذا، نقش مؤثری در حفظ پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.

ثبت این دستاوردها، جلوه‌ای روشن از حضور مستمر بانک کشاورزی پای کار «خاک ایران» و تبلور راهبردی است که حمایت از تولیدکنندگان، توسعه اشتغال و صیانت از امنیت غذایی را در صدر مأموریت‌های خود قرار داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر