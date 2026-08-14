به گزارش ایلنا، غزال راهب، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مهمترین مطالعات آن مرکز به عنوان بازوی پژوهشی وزارتخانه برای تدوین سیاست‌های حوزه مسکن منطبق با برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

راهب راهکارهای تحرک بخشی به بازار مسکن را اجرای صنعتی‌سازی ساختمان با توجه به ظرفیت قابل توجه این بخش و همچنین تمرکز برای اجرای مسکن گروه‌های کم‌درآمدی عنوان کرد.

وی گفت: دولت چهاردهم مطابق با برنامه هفتم توسعه، موضوع مسکن را با توجه به افزایش ظرفیت سکونتگاهی، انجام تعهدات پیشین پروژه‌های مسکن و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در برنامه خود قرار داده است.

راهب گفت: موضوع تورم فزاینده و مدت زمان دستیابی به مسکن مطلوب که همواره با تورم بالاتر می‌رود برنامه‌های این بخش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شرایط کنونی و جنگی که به مدت یک سال کشور با آن درگیر است، اولین تاثیرش را در اقتصاد و به ویژه مسکن می‌گذارد.

به گفته رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آمارهای رسمی نشان می‌دهد، مسکن ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوار را در برمی‌گیرد که این رقم در شرایط کنونی و به طور متوسط در ایران، بالاتر از ۵۰ درصد را شامل می‌شود.

راهب در ادامه به مهاجرت درون شهرها که گروه‌های مختلف دائم به مناطق پایین‌تر کوچانده می‌شوند اشاره کرد و گفت: مجموعه عوامل شامل تحریم‌ها، جنگ و تورم فزاینده، منجر به ورود ویژه دولت به حوزه مسکن و ایجاد تعادل‌بخشی در این بازار شد.

با این رویکردها، موضوع کنترل اجاره‌بها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. بخشی از این سیاست نیز در راهکارهای کنترل اجاره‌بها و اجرای مسکن استیجار اعمال شده و یا در حال پیگیری است.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت تکمیل مسکن حمایتی با ایجاد نهادسازی و دخیل کردن گروه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها و سرمایه گذاران در کنار دولت تاکید کرد و از انجام مطالعات مرکز در این موضوعات و ارایه پیشنهادها و تدوین بسته‌هایی در این موضوعات خبر داد.

راهب تصریح کرد: مرکز تحقیقات با ارایه این بسته‌ها و مطالعات در صدد بوده تا دولت نقش حمایتی در حوزه مسکن داشته باشد و کمبود و فقدان مسکن را برای دهک‌های یک تا چهار تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بخشی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی بر فراهم کردن مسیرهای تامین مسکن دهک‌های یک تا چهار درآمدی است در بیان پیشنهادها برای رونق در بازار مسکن گفت: حمایت ویژه‌تر از گروه‌های کم‌درآمدی و همچنین اجرای صنعتی‌سازی ساختمان در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

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