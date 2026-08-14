اهمیت بانک توسعه جدید (NDB) برای افزایش تعامل کشورهای عضو بریکس

به گزارش ایلنا، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزارت دارایی جمهوری اسلامی ایران، در نخستین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در سال ۲۰۲۶ که به میزبانی هند در شهر جیپور برگزار شد، ضمن قدردانی از ریاست هند بر بریکس، بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی میان اعضای این گروه تأکید کرد.

حیدری با اشاره به تجربه ایران در اجرای پروژه‌های زیرساختی و استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP)، آمادگی کشورمان را برای تبادل تجربیات و همکاری با سایر اعضای بریکس در این زمینه اعلام کرد و بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی تقویت همکاری‌های گمرکی را از محورهای مهم همکاری بریکس دانست و بر توسعه تبادل اطلاعات، همکاری در اجرای مقررات گمرکی و انجام عملیات مشترک تأکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد ایران همچنین از ایجاد مرکز تعالی بریکس در حوزه گمرک و برنامه‌های ظرفیت‌سازی و آموزش تخصصی در این حوزه حمایت کرد.

حیدری در حوزه همکاری‌های مالیاتی نیز از فعالیت کارگروه‌های جدید بریکس در زمینه مالیات بین‌المللی، قیمت‌گذاری انتقالی و آمار درآمدها استقبال کرد و بر اهمیت تبادل تجربیات و همکاری میان اعضا برای مواجهه با چالش‌های مالیاتی ناشی از گسترش فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بانک توسعه جدید (NDB)، بر ضرورت افزایش تعامل کشورهای عضو با این بانک و استفاده بیشتر از ظرفیت آن برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای تأکید کرد و تقویت نقش این بانک را عاملی برای افزایش ظرفیت کشورهای عضو در تأمین مالی پروژه‌ها و تعمیق همکاری‌های اقتصادی در چارچوب بریکس دانست.

معاون وزیر اقتصاد ایران همچنین حمایت کشورمان را از ابتکارات مربوط به بیمه و بیمه اتکایی اعلام کرد و بر اهمیت تبادل دانش، فناوری و تجربیات میان کشورهای عضو در زمینه مدیریت ریسک و افزایش تاب‌آوری نظام‌های بیمه‌ای تأکید کرد.

حیدری درباره زیرساخت‌های مالی بریکس و موضوع ایجاد سازوکار سپرده‌گذاری (Depository) نیز بر ضرورت ادامه مذاکرات و بررسی‌های فنی تأکید کرد و گفت موضوعات فنی و امنیتی مرتبط باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای ایجاد یک زیرساخت مالی کارآمد در بریکس فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد ایران برای بررسی امکان ایجاد کنفدراسیون بین‌المللی مناطق آزاد تجاری بریکس را مطرح کرد و با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار، این منطقه را دارای قابلیت‌های قابل توجه برای ایفای نقش در همکاری‌های اقتصادی و مالی بریکس و تبدیل شدن به یک مرکز مالی بین‌المللی دانست.

معاون وزیر اقتصاد در جمع‌بندی دیدگاه‌های ایران، بر ضرورت حرکت بریکس از مرحله مطالعات و تبادل تجربیات به سمت اجرای پروژه‌ها و ابتکارات عملی تأکید کرد و گفت همکاری‌های بریکس باید به ایجاد ظرفیت‌های واقعی برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشورهای عضو منجر شود.

ایران همچنین از چهار اولویت ریاست هند شامل تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری حمایت کرده و بر توسعه سازوکارهای عملی تأمین مالی، استفاده از ارزهای محلی، ابزارهای پوشش ریسک ارزی و جذب سرمایه خصوصی تأکید کرده است.

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