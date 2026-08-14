یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
بازسازی زیرساختهای فناورانه آسیبدیده کشور از محل اعتبار مالیاتی شرکتها/ آغاز از دو هفته آینده
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری از نهایی شدن مصوبه بازسازی زیرساختهای فناورانه کشور از محل اعتبار مالیاتی شرکتها خبر داد و گفت: به محض آمادهسازی مصوبه، ظرف یکی، دو هفته آینده فرایند بازسازی آغاز خواهد شد.
تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «آیا از اعتبار مالیاتی شرکتها برای بازسازی زیرساختهای فناورانه کشور استفاده شد یا خیر؟» گفت: استفاده از اعتبار مالیاتی شرکتها برای بازسازی ۴ دانشگاه که زیرساختهای فناورانه آنها در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دید را تقریباً نهایی کردیم.
وی در مورد این ۴ دانشگاه، گفت: این ۴ دانشگاه عبارتند از دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی و علم و صنعت به اضافه انستیتو پاستور.
بازسازی زیرساختهای فناورانه کشور هنوز آغاز نشده
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در مورد آخرین وضعیت بازسازی زیرساختهای فناورانه کشور، گفت: طرحهای زیرساختهای فناورانه آسیبدیده در جنگ تحمیلی اخیر، با دستور معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری و همکاری بانکها از ظرفیت اعتبار مالیاتی، ارزیابی و خسارتها برآورد شد و در حال حاضر طرحها نهایی شده و انشالله به زودی جزئیات آن اعلام میشود.
امرایی ادامه داد: بازسازی هنوز آغاز نشده و فعلاً قرار است بحث تامین مالی بازسازی زیرساختهای فناورانه آسیبدیده کشور از طریق اعتبار مالیاتی نهایی شود و بعد این شرکتها شروع به بازسازی خواهند کرد.
آغاز بازسازی زیرساختهای فناورانه کشور از یکی، دو هفته آینده
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در ادامه از نهایی شدن مصوبه بازسازی زیرساختهای فناورانه کشور از محل اعتبار مالیاتی شرکتها خبر داد و گفت: به محض آمادهسازی مصوبه، ظرف یکی، دو هفته آینده فرایند بازسازی آغاز خواهد شد.