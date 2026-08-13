تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان/ تأکید بر برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک
وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر صنعت و تجارت افغانستان، بر تسهیل صادرات متقابل و ترانزیت کالا، توسعه روابط تجاری و برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور تأکید کرد؛ نوری همچنین در نشست با تجار و فعالان اقتصادی، خواستار گسترش ارتباط مستقیم بخش خصوصی ایران و افغانستان شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامههای سفر خود به کابل با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان دیدار و درباره راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفتوگو کرد.
در این دیدار، همکاری ایران و افغانستان برای تسهیل صادرات متقابل و ترانزیت کالا، توسعه مبادلات تجاری و فراهم کردن بستر مناسب برای افزایش فعالیت بخش خصوصی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نوری قزلجه که مسئولیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان را از سوی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت این کمیسیون برای پیگیری موضوعات اقتصادی و تجاری و تبدیل توافقات دو کشور به برنامههای اجرایی تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان تأکید و این سازوکار را فرصتی برای بررسی موانع، شناسایی ظرفیتهای جدید و تسریع در اجرای توافقات میان دو کشور عنوان کرد.
در این دیدار، دو طرف بر گسترش تعاملات تجاری، تقویت ارتباط میان بخشهای خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای ترانزیتی برای افزایش مبادلات کالا میان ایران و افغانستان تأکید کردند
تجار و فعالان اقتصادی؛ محور دیگر برنامههای وزیر در کابل
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامههای خود در کابل در نشستی با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی و تجاری دیدار و درباره ظرفیتها و موانع توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفتوگو کرد.
در این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره گسترش تجارت، افزایش ارتباط میان بنگاههای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای ایران و افغانستان مطرح کردند.
همچنین ظرفیتهای همکاری در بخش کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، تجارت محصولات و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی دو کشور مورد توجه قرار گرفت.
نوری قزلجه در این نشست با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای در توسعه پایدار مناسبات اقتصادی دارد، گفت ارتباط مستقیم تجار و فعالان اقتصادی میتواند زمینه شناسایی فرصتهای جدید و افزایش حجم مبادلات دو کشور را فراهم کند.
وزیر جهاد کشاورزی از تجار و فعالان اقتصادی افغانستان برای حضور در ایران و گفتوگوی مستقیم با فعالان و مجموعههای اقتصادی و کشاورزی کشور دعوت کرد تا زمینه توسعه تعاملات، سرمایهگذاری و همکاریهای تجاری دو طرف بیش از پیش فراهم شود.
وی همچنین بر تداوم رفتوآمد هیئتهای تجاری و تخصصی و تقویت ارتباط میان اتاقها، تشکلها و فعالان اقتصادی ایران و افغانستان تأکید کرد.
مجموعه رایزنیهای انجامشده در کابل با هدف توسعه تجارت دوجانبه، تسهیل صادرات و ترانزیت، تقویت نقش بخش خصوصی و فراهم کردن مقدمات گسترش همکاریهای اقتصادی میان ایران و افغانستان انجام شده است.