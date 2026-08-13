پیشنهاد ایران برای کریدور مالی مستقل بریکس
رئیسکل بانک مرکزی در دومین روز نشستهای مالی بریکس در هند، بر ضرورت ایجاد کریدور مالی اختصاصی بریکس و اتصال شبکههای پرداخت ملی کشورهای عضو تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز نشستهای مالی بریکس در هند، بر ضرورت ایجاد کریدور مالی اختصاصی بریکس و اتصال شبکههای پرداخت ملی کشورهای عضو تأکید کرد.
وی گفت توسعه همکاریهای مالی بریکس باید از گفتوگوهای کلی فراتر رفته و به ایجاد زیرساختهای عملیاتی، امن و پایدار برای پرداختها و تسویههای فرامرزی منجر شود.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، اتصال شبکههای پرداخت و گسترش استفاده از ارزهای ملی، ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای مالی خارج از بریکس، به افزایش سرعت، کاهش هزینهها و ارتقای امنیت مبادلات تجاری اعضا کمک میکند.
وی افزود ایران پیشتر بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی اتصال سامانههای پرداخت اعضای بریکس را آغاز کرده و آمادگی دارد در تدوین نقشه راه عملیاتی این طرح همکاری کند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین پیگیری عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس را زمینهساز گسترش تأمین مالی پروژههای توسعهای، همکاریهای سرمایهگذاری و تقویت پیوندهای اقتصادی میان اعضا دانست.