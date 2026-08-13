دیدار روسای بانک مرکزی ایران و آفریقای جنوبی در حاشیه نشست بریکس
رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست بریکس با رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست بریکس با رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس این گزارش، در دیدار عبدالناصر همتی و لِستجا گانیاگو، طرفین ضمن بررسی ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای پولی و بانکی میان دو کشور، درباره راهکارهای توسعه تعاملات مالی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات میان نهادهای بانکی و مالی ایران و آفریقای جنوبی تبادل نظر کردند.
همچنین در این دیدار بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت همکاریهای چندجانبه در چهارچوب بریکس و توسعه سازوکارهای مؤثر برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و بانکی میان کشورهای عضو تاکید شد.
همتی که به منظور شرکت در نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی بریکس به میزبانی هندوستان، به این کشور سفر کرده است، دیروز با سانجی مالهوترا، همتای هندی و همچنین دیلما رویف، رئیس بانک توسعه نوین بریکس (NDB)، دیدار و گفتگو کرد.