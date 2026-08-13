عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی فعلا منتفی است

به گزارش ایلنا، ساعاتی قبل معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از آغاز عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مرداد (بامداد پنجشنبه)، در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان خبر داده بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان از توقف موقت اجرای طرح جدید توزیع بنزین در استان خبر داد و گفت: در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری؛ تا اطلاع ثانوی، عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی در استان صورت نخواهد گرفت.

طبق گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، احمد سالاری‌فر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح جدید توزیع بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان کرمان اظهار کرد: اجرای این طرح فعلاً متوقف شده است.

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