آدرس دسترسی به برخی خدمات بانک ملی ایران بهروزرسانی شد
بانک ملی ایران اعلام کرد که با هدف دسترسی پایدار و بدون وقفه مشتریان به خدمات الکترونیکی، آدرسهای برخی از سامانههای بانک بهروزرسانی شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس، در صورت مشاهده هرگونه خطا در دسترسی به آدرسهای قبلی، مشتریان میتوانند از آدرسهای زیر استفاده کنند:
سایت رسمی بانک ملی ایران:
همراه بانک ملی ایران (بام):
بانکداری سازمانی بانک ملی ایران:
گفتنی است خدمات، امکانات و محتوای سامانهها هیچ تغییری نکرده و تمامی خدمات مطابق روال گذشته ارائه میشود؛ تنها آدرس دسترسی به برخی از این خدمات بهروزرسانی شده است.
همچنین بانک ملی ایران سپاسگزار و قدردان همراهی و اعتماد مشتریان خود است.