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آدرس دسترسی به برخی خدمات بانک ملی ایران به‌روزرسانی شد

آدرس دسترسی به برخی خدمات بانک ملی ایران به‌روزرسانی شد
کد خبر : 1825443
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بانک ملی ایران اعلام کرد که با هدف دسترسی پایدار و بدون وقفه مشتریان به خدمات الکترونیکی، آدرس‌های برخی از سامانه‌های بانک به‌روزرسانی شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس، در صورت مشاهده هرگونه خطا در دسترسی به آدرس‌های قبلی، مشتریان می‌توانند از آدرس‌های زیر استفاده کنند:

سایت رسمی بانک ملی ایران:

melli-bank.com

 

همراه بانک ملی ایران (بام):

baambank.com

 

بانکداری سازمانی بانک ملی ایران:

ebp.baambank.com

 

گفتنی است خدمات، امکانات و محتوای سامانه‌ها هیچ تغییری نکرده و تمامی خدمات مطابق روال گذشته ارائه می‌شود؛ تنها آدرس دسترسی به برخی از این خدمات به‌روزرسانی شده است.

همچنین بانک ملی ایران سپاسگزار و قدردان همراهی و اعتماد مشتریان خود است.

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