به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس، در صورت مشاهده هرگونه خطا در دسترسی به آدرس‌های قبلی، مشتریان می‌توانند از آدرس‌های زیر استفاده کنند:

سایت رسمی بانک ملی ایران:

melli-bank.com

همراه بانک ملی ایران (بام):

baambank.com

بانکداری سازمانی بانک ملی ایران:

ebp.baambank.com

گفتنی است خدمات، امکانات و محتوای سامانه‌ها هیچ تغییری نکرده و تمامی خدمات مطابق روال گذشته ارائه می‌شود؛ تنها آدرس دسترسی به برخی از این خدمات به‌روزرسانی شده است.

همچنین بانک ملی ایران سپاسگزار و قدردان همراهی و اعتماد مشتریان خود است.

انتهای پیام/