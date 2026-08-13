تلاش برای بازگشت آب به زایندهرود دستنیافتنی نیست
وزیر راه و شهرسازی و رییس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به گذشت حدود ۳۸ سال از آخرین طرح جامع اصفهان، بررسی و جمعبندی طرح جدید این شهر در شورایعالی را یک اتفاق مهم دانست و بر ضرورت توجه به مساله آب، پدافند غیرعامل و مدیریت مجموعه شهری اصفهان در این طرح تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، در نهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، مرحله اول طرح جامع شهر اصفهان با شیوه و نگرش نوین به تصویب رسید.
فرزانه صادق، رییس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در این نشست، با اشاره به طولانی شدن فرآیند تهیه طرح جامع شهر اصفهان، اظهار کرد: حدود ۳۸ سال از آخرین طرح جامع اصفهان میگذرد و این موضوع برای این شهر یک اتفاق بزرگ است.
وزیر راه و شهرسازی، نقشآفرینی شورای شهری اصفهان را در تهیه طرح جامع حائز اهمیت خواند و ادامه داد: شورای شهر اصفهان، هم در شورای راهبری و هم در فرآیند نظارت بر تهیه طرح نقشآفرینی کرد و این موضوع خود یک تغییر اساسی در فرآیند تهیه طرح محسوب میشود.
رییس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران افزود: اینکه طرح جامع اصفهان پس از حدود هفت سال از استان خارج شده و به شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و در کمیته فنی نیز در پنج جلسه بهصورت دقیق بررسی شده، قابل تقدیر است.
آب، ستون فقرات طرح جامع اصفهان
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مساله آب در طرح جامع اصفهان، گفت: اگر به تاریخ، هویت و ساختار فضایی شهر اعتقاد داریم، باید بپذیریم که ستون فقرات و ساختار فضایی اصفهان به زیست شهری، تمدن و اصالت هویتی این شهر گره خورده است.
صادق با اشاره به پیامدهای سیاست های گذشته در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: در سالهای گذشته اتفاقات محیطزیستی متعددی رخ داده و نمونه آن را در دریاچه ارومیه نیز شاهد بودهایم. برداشتهای غیرمجاز و بیرویه آب در بالادست زایندهرود نیز موضوعی است که آثار آن بر اصفهان قابل مشاهده است.
وی افزود: بنابراین، در طرح جامع جدید اصفهان باید با تغییر رویکرد، مشخص شود که توسعه شهر با توجه به محدودیت منابع آب چگونه امکانپذیر خواهد بود و تمامی اقدامات باید به گونهای پیشبینی شود که به برداشت بیشتر آب منجر نشود.
صادق تصریح کرد: تلاش برای بازگشت آب به زایندهرود موضوعی آرمانی و دستنیافتنی نیست و باید این هدف در جمعبندی طرح جامع اصفهان وجود داشته باشد.
بازنگری در ملاحظات پدافند غیرعامل اصفهان
رییس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در طرح جامع اصفهان به تحولات اخیر و ضرورت بازنگری در ملاحظات پدافندی افزود: با توجه به جنگی که اتفاق افتاد، برخی ملاحظات پدافند غیرعامل نیازمند تغییرات اساسی است. در همین زمینه، موضوعاتی با مسئولان نظامی مطرح و مقرر شده است در قالب یک کارگروه ویژه پیگیری شود.
رییس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه موضوع پدافند غیرعامل فقط به داخل شهر محدود نمیشود و باید تغییر در الگوی ساختار فضایی ایجاد شود، توضیح داد: این موضوع به معنای افزایش جمعیت یا تغییر در محدوده شهری نیست، بلکه باید مشخص شود اراضیکه آسیب جدی دیدهاند چگونه میتوانند در خدمت و پشتیبانی شهر قرار گیرند و اراضی نظامی نیز در چه نقاطی میتوانند از امنیت بیشتری برخوردار باشند.
ضرورت تعیین تکلیف مدیریت مجموعه شهری اصفهان
صادق با اشاره به تجربه مدیریت مجموعه شهری تهران، افزود: همان مدلی که برای تهران پیشبینی شده است، باید برای مجموعه شهری اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد و درباره مدیریت این مجموعه میان دستگاههای مسئول تفاهم ایجاد شود.
به گفته وی، این موضوع به معنای ایجاد ساختار جدید یا اضافه شدن نیروی جدید نیست، بلکه باید در ساختار موجود، جایگاه لازم برای نظارت و برنامهریزی نسبت به محدودهای که به حریم شهر اضافه شده، پیشبینی شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شورای شهر نباید از فرآیند تصمیمگیری درباره حریم بیخبر باشد، خاطر نشان کرد: اگر قرار است نظارت بر این محدوده به شورای شهر سپرده شود، شورا باید در جریان موضوع باشد، در جلسات حضور داشته باشد و در نهایت نیز موارد مربوط به آن به تصویب برسد.