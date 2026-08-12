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معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و مالی اعضای بریکس تأکید کرد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و مالی اعضای بریکس تأکید کرد
کد خبر : 1825299
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​معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و مالی اعضای بریکس در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نخستین نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی بریکس تحت ریاست دوره‌ای هند که با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو برگزار گردیده است.

مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که بعنوان نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این نشست حضور دارد، با حمایت از چهار محور «تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، خواستار توسعه سازوکارهای عملی تأمین مالی، از جمله تأمین مالی با ارزهای محلی، ابزارهای پوشش ریسک ارزی و جذب سرمایه خصوصی شد.

 نماینده ایران همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و رشد فراگیر تأکید و از تداوم فعالیت کارگروه رشد و توسعه بریکس در دوره‌های آتی ریاست این گروه حمایت کرد.

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