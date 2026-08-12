مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که بعنوان نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این نشست حضور دارد، با حمایت از چهار محور «تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، خواستار توسعه سازوکارهای عملی تأمین مالی، از جمله تأمین مالی با ارزهای محلی، ابزارهای پوشش ریسک ارزی و جذب سرمایه خصوصی شد.

نماینده ایران همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و رشد فراگیر تأکید و از تداوم فعالیت کارگروه رشد و توسعه بریکس در دوره‌های آتی ریاست این گروه حمایت کرد.