قیمت نفت برنت نزدیک به ۹۰ دلار معامله شد
قیمت نفت خام برنت در پی تداوم نگرانیها درباره عرضه به دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز به سمت ۹۰ دلار برای هر بشکه گام برداشت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای پرنوسان روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) در پی نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه افزایش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۰ و ۵۵ دقیقه صبح روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۱۷ سنت یا ۰.۲ درصد رشد به ۸۹ دلار و هشت سنت برای هر بشکه رسید و در مسیر ششمین روز افزایش پیاپی قرار گرفت.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۰ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، ۸۳ دلار و ۴۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد و در مسیر پنجمین روز افزایش روزانه قرار گرفت.
قیمت هر دو شاخص نفتی پیش از این هم بیش از یک دلار افزایش یافته بود، اما پس از معطوف شدن تمرکز بر دادههای مربوط به ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا اندکی کاهش یافت.
منابع صنعتی از احتمال افزایش سطح ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا خبر دادند، تمرکز سرمایهگذاران همچنین به دادههای مربوط به ذخیرهسازی نفت خام ایالات متحده که قرار است اواخر امروز منتشر شود، معطوف شده است.
منابع بازار با استناد به دادههای مؤسسه نفت آمریکا گفتند: سطح ذخیرهسازی نفت خام ایالات متحده بهشدت افزایش داشته، در حالی که ذخیرهسازیهای بنزین و فرآوردههای میانتقطیر کاهش یافته است.
منابع همچنین تصریح کردند که ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته، در حالیکه ذخیرهسازیهای بنزین و فرآوردههای میانتقطیر بهترتیب یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و ۵۹۶ هزار بشکه نسبت به هفته پیش کاهش داشته است.
شرکت هایتونگ فیوچرز در یادداشتی اعلام کرد که افزایش ذخیرهسازیهای نفت خام بسیار فراتر از انتظارها بوده است و در صورت تأیید گزارش اداره اطلاعات انرژی در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت شرق آمریکا (۱۴ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ)، میتواند نگرانیهای بازار درباره کمبود عرضه را کاهش دهد.
در همین حال، شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که آتشسوزی در مخازن ذخیرهسازی سوخت در پالایشگاه نفت زاویه تحت کنترل است و این موضوع از فشار بر افزایش قیمت نفت میکاهد.
بر اساس پیشبینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اختلالهای قابلتوجه در عرضه نفت خام خاورمیانه تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین پیشبینی کرد که میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ میلادی ۸۶ دلار و ۸۱ سنت به ازای هر بشکه و میانگین نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا ۸۰ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه باشد.