جباری:
بیمه ایران در روزهای جنگ یک لحظه از خدمترسانی به مردم غافل نشد
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران ضمن تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را حلقه ارتباطی میان مردم و نهادهای اقتصادی و حاکمیتی دانست و تأکید کرد؛ مهمترین سرمایه هر نظام و سازمانی، اعتماد عمومی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی جباری،رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران در نشست خبری که روز شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با تشریح عملکرد بیمه ایران در جنگهای اخیر اعلام کرد: این شرکت در سختترین روزهای جنگ نیز خدمات خود را متوقف نکرد و برای پرداخت خسارت به مردم، ارزیابی خودروهای آسیبدیده، پوشش هواپیماها، کامیونهای حمل کالاهای اساسی، آتشنشانان و منازل مسکونی وارد عمل شد.
خبرنگاران حلقه ارتباطی مردم و حاکمیت اند
جباری در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران و بهخصوص فعالان رسانهای حوزه اقتصادی و صنعت بیمه، از تلاشهای اصحاب رسانه برای انعکاس عملکرد صنعت بیمه قدردانی کرد.
او در ابتدای سخنان خود یاد خبرنگارانی را که در مسیر انجام وظیفه جان خود را از دست داده بودند، گرامی داشت و همچنین از مرحومه اکبرپور، از خبرنگاران فعال و شناختهشده حوزه صنعت بیمه، یاد کرد.
جباری گفت: قصد نداشت در این جلسه صرفاً گزارش عملکرد ارائه کند، زیرا بسیاری از خبرنگاران حاضر در جلسه، اطلاعات دقیقی از عملکرد بیمه ایران در ماههای گذشته داشتند و خودشان نیز این اقدامات را از نزدیک دنبال کرده بودند.
او با اشاره به پررنگ شدن موضوع جنگ در این جلسه افزود: در شرایط جنگی، نقش صنعت بیمه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته بود؛ زیرا صنعت بیمه فقط یک فعالیت اقتصادی نبود و نقش مهمی در آرامش مردم، ثبات اقتصادی و کاهش نگرانیهای جامعه ایفاء کرده بود
مهمترین محصول بیمه، آرامش و اطمینان بود
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به نقش رسانهها در ایجاد اعتماد عمومی گفت: محصول اصلی صنعت بیمه، فقط یک قرارداد یا پوشش بیمهای نبود، بلکه اطمینان و آرامشی بود که به مردم ارائه شده بود.
او تأکید کرد: در جریان جنگهای اخیر، یکی از اهداف دشمن ایجاد نگرانی، از بین بردن آرامش و تضعیف اعتماد مردم بود.
جباری با اشاره به تجربه تاریخی کشور تصریح کرد: هر زمان اعتماد مردم نسبت به حاکمیت تضعیف شده بود، کشور با مشکلات و آسیبهای جدی مواجه شده بود. به همین دلیل، حفظ اعتماد عمومی یکی از مهمترین وظایف همه نهادها و سازمانها بود.
او خبرنگاران را یکی از مهمترین حلقههای ارتباطی میان مردم و حاکمیت دانست و گفت: رسانهها توانستند عملکرد سازمانها و دستگاههای مختلف را برای مردم تشریح کنند.
به گفته جباری، اگر یک سازمان خدمات مناسبی ارائه کرده است و مردم از عملکرد آن رضایت داشتند، آن سازمان نیز به افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. از همین منظر، عملکرد صنعت بیمه نیز مستقیماً با اعتماد مردم ارتباط دارد
تجربه بیمه ایران در دوران دفاع مقدس
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران در ادامه به سابقه این شرکت در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه در آن دوران نیز نقش مهمی در حفظ جریان تجارت و تأمین کالاهای اساسی کشور ایفاء کرده بود.
او توضیح داد: در دوران جنگ تحمیلی، کشتیهایی که به سمت بنادر ایران حرکت میکردند، با خطر حمله مواجه بودند و شرکتهای بیمه بینالمللی برای پوشش این کشتیها حق بیمه بسیار سنگینی مطالبه کرده بودند.
جباری گفت: در مقطعی شرکتهای بیمه خارجی اعلام کرده بودند که کشتیهایی که به سمت بنادر ایران حرکت میکردند، باید حدود ۲۵ درصد ارزش کشتی و محموله را به عنوان حق بیمه پرداخت میکردند.
به گفته او، این هزینه بسیار سنگین بود و میتوانست روند ورود کالاهای اساسی به کشور را با مشکل مواجه کند.
مدیرعامل بیمه ایران افزود: در آن شرایط، بیمه ایران وارد عمل شد و طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن کشتیهای عازم بنادر ایران با نرخ بسیار پایینتری تحت پوشش قرار گرفتند.
او گفت: این نرخ حتی به کمتر از یک درصد ارزش کشتی و محموله رسید و همین اقدام باعث شد بسیاری از کشتیها بتوانند به سمت بنادر ایران حرکت کنند.
جباری تأکید کرد: برخی از این کشتیها در مسیر مورد حمله قرار گرفتند، اما بیمه ایران خسارت آنها را پرداخت کرد و به تعهدات خود پایبند ماند
در جنگ ۱۲ روزه پوششهای بیمهای فعال شدند
جباری در ادامه به عملکرد بیمه ایران در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این شرکت بلافاصله پس از آغاز جنگ، برای ایجاد آرامش در میان مردم اقدامات لازم را انجام داد.
او توضیح داد: بیمه ایران در فاصله کوتاهی پوشش خطر جنگ را برای منازل مسکونی و خودروهای مردم فعال کرد.
به گفته جباری، هدف اصلی این اقدام، ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم بود تا خانوادهها در شرایط جنگی احساس نکنند در برابر خسارتهای احتمالی بدون حمایت باقی مانده بودند.
او گفت: تعداد قابل توجهی از مردم نیز برای استفاده از این پوششها مراجعه کردند و بیمه ایران تلاش کرد فرآیند ارائه خدمات را با سرعت انجام دهد
مدیرعامل بیمه ایران یکی دیگر از اقدامات این شرکت را مربوط به حمل کالاهای اساسی دانست.
او گفت: در روزهای جنگ، حمل کالاهای اساسی از بنادر به شهرهای مختلف کشور با خطرات زیادی مواجه شده بود. کامیونها و سایر وسایل حملونقل در مسیرهای مختلف با تهدید روبهرو شده بودند و برخی رانندگان نیز نسبت به ادامه فعالیت خود نگرانی داشتند.
جباری افزود: در چنین شرایطی، بیمه ایران پوششهای بیمهای مربوط به متصدیان حملونقل و حمل کالاهای اساسی را فعال کرد تا ریسک این فعالیتها کاهش پیدا کند.
او تأکید کرد: این اقدام باعث شد فعالان حوزه حملونقل با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و جریان انتقال کالاهای اساسی کشور متوقف نشود
هواپیماهای آسیبدیده نیز تحت پوشش بودند
جباری در بخش دیگری از سخنان خود به خسارتهای واردشده به صنعت هوایی کشور اشاره کرد و گفت: تعدادی از هواپیماهای آسیبدیده تحت پوشش بیمه ایران قرار داشتند.
او با اشاره به یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ که در جریان حمله آسیب دیده بود، ارزش آن را حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون یورو اعلام کرد.
به گفته مدیرعامل بیمه ایران، برای هواپیماهای آسیبدیده پرونده تشکیل شده بود و فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت نیز انجام شده بود.
او گفت: بیمه ایران در حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی درگیر مدیریت خسارت شده بود و تلاش کرده بود تعهدات خود را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد.
آتشنشانان سراسر کشور بیمه شدند
رئیس هیأتمدیره بیمه ایران همچنین به پوشش بیمهای آتشنشانان در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: پس از آغاز جنگ، با سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور هماهنگیهایی انجام شده بود و بر اساس آن، آتشنشانان سراسر کشور تحت پوشش بیمه حوادث و بیمه عمر قرار گرفته بودند.
جباری تأکید کرد: آتشنشانان در روزهای جنگ در خط مقدم امدادرسانی قرار داشتند و به همین دلیل حمایت بیمهای از این گروه اهمیت زیادی داشت
بیمه ایران حتی یک روز تعطیل نشد
جباری یکی از مهمترین ویژگیهای عملکرد بیمه ایران در جنگ را استمرار خدمات دانست.
او گفت: حتی در روزهایی که در نزدیکی برخی شعب بیمه ایران حمله و اصابت موشک اتفاق افتاده بود، فعالیت شعب متوقف نشده بود.
به گفته او، در برخی مناطق همکاران بیمه ایران در شرایط بسیار سخت در شعب حضور پیدا کرده بودند و فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت را ادامه داده بودند.
مدیرعامل بیمه ایران گفت: مردم در آن روزها به شعب مراجعه کرده بودند و از اینکه کارکنان بیمه ایران آنها را تنها نگذاشته بودند، تشکر کرده بودند.
او تأکید کرد: حتی یک روز خدمات بیمه ایران متوقف نشده بود و پوششهای اصلی و خدمات بیمهای به مردم ادامه پیدا کرده بود
پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به خودروها
جباری با اشاره به خسارت خودروهای مردم در جنگ ۱۲ روزه گفت: بیمه ایران در آن دوره حدود ۶ هزار خودرو را ارزیابی کرده بود.
او میزان خسارت پرداختشده به این خودروها را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته جباری، ارزیابی خسارتها در شرایط بسیار دشواری انجام شده بود و برخی کارشناسان بیمه ایران حتی در مناطق آسیبدیده و زیر آوار حاضر شده بودند تا خسارت مردم را ارزیابی کنند.
او تأکید کرد: این اقدام در شرایطی انجام شده بود که بسیاری از نقاط کشور درگیر حملات و شرایط اضطراری بودند، اما کارکنان بیمه ایران تلاش کرده بودند فرآیند خدمترسانی متوقف نشود
حدود سه همت خسارت در جنگ اخیر پرداخت شد
مدیرعامل بیمه ایران در ادامه به جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: چند روز پس از آغاز جنگ، فرآیند ارزیابی خودروهای آسیبدیده آغاز شده بود.
او توضیح داد: ارزیابی خودروها از روزهای ابتدایی شروع شده بود و پرداخت خسارت نیز پس از انجام ارزیابیها دنبال شده بود.
جباری اعلام کرد: تا زمان ارائه این گزارش، نزدیک به سه هزار میلیارد تومان، معادل حدود سه همت، خسارت مربوط به خودروهای آسیبدیده در جنگ پرداخت شده بود.
او این میزان پرداخت را اقدام مهمی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم دانست و گفت: اگر پرداخت خسارتها با تأخیر انجام میشد، نارضایتی مردم افزایش پیدا میکرد
پانزده هزار نماینده پای کار بودند
جباری با اشاره به گستردگی شبکه بیمه ایران گفت: حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر در شبکه نمایندگی این شرکت در سراسر کشور فعالیت داشتند.
او گفت : در روزهای جنگ، نمایندگان و کارکنان بیمه ایران در نقاط مختلف کشور پای کار مانده بودند و دفاتر و شعب را برای مراجعه مردم باز نگه داشته بودند.
مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد: این حضور صرفاً ناشی از دستور یا الزام اداری نبود، بلکه کارکنان و نمایندگان این شرکت احساس مسئولیت کرده بودند که در سختترین شرایط در کنار مردم باقی بمانند.
به گفته او، همین حضور باعث شده بود مردم احساس کنند خدمات بیمهای همچنان در دسترس آنها قرار داشت.
ادامه سخنان خود به اقدامات بیمه ایران در ایام اربعین نیز اشاره کرد و افزود: این شرکت در کنار فعالیتهای بیمهای و اقتصادی، در برنامههای اجتماعی و خدمترسانی به مردم نیز حضور فعالی داشت.
او خاطرنشان کرد: در ایام اربعین، بیمه ایران در کربلا و نقاط مختلف کشور حضور پیدا کرده بود و برای خدمترسانی به زائران، موکبهای متعددی برپا کرده بود.
او تأکید کرد: حضور بیمه ایران در اربعین نیز در راستای همان رویکردی انجام شده بود که این شرکت در شرایط بحرانی دنبال کرده بود؛ یعنی حضور در کنار مردم و تلاش برای ایجاد آرامش و ارائه خدمت.
جباری گفت: صنعت بیمه فقط زمانی که خسارتی اتفاق میافتاد در کنار مردم نبود، بلکه در مناسبتهای ملی و اجتماعی نیز تلاش کرده بود حضور خود را در کنار مردم حفظ کند
طراحی طرح عبور امن کشتیها
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران همچنین از طراحی طرحهایی برای مدیریت ریسکهای ناشی از جنگ خبر داد و گفت: یکی از این طرحها با عنوان طرح عبور امن کشتیها در مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ طراحی شده بود.
به گفته جباری، هدف از این طرح ایجاد پوشش بیمهای مناسب برای کشتیهایی بود که در شرایط بحرانی قصد ورود یا خروج از بنادر کشور را داشتند.
او افزود: طرح بیمه منازل مسکونی نیز با هدف ایجاد یک پوشش پایه برای مردم تهیه شده بود و در اختیار دولت قرار گرفته بود.
جباری ابراز امیدواری کرد؛ این طرحها با حمایت دولت و نهادهای مرتبط به مرحله اجرا برسند و پوششهای بیمهای مورد نیاز مردم در شرایط بحرانی توسعه پیدا کنند
خبرنگاران در حفظ اعتماد عمومی نقش مهمی داشتند
به گفته جباری، اعتماد مردم مهمترین سرمایه هر حاکمیتی بود و همه دستگاهها و سازمانها باید برای حفظ این سرمایه تلاش میکردند.
او گفت: صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبود و بیمه ایران تلاش کرده بود با عملکرد خود اعتماد مردم را حفظ کند.
جباری تأکید کرد: پرداخت خسارت کشتیها در دوران دفاع مقدس، پوشش خودروها و منازل، حمایت از آتشنشانان، پوشش هواپیماهای آسیبدیده، بیمه حمل کالاهای اساسی و استمرار خدمات در جنگهای اخیر، همه در راستای یک هدف انجام شده بود: اینکه مردم در سختترین شرایط احساس تنهایی نکنند.
او در پایان با تبریک دوباره روز خبرنگار به اصحاب رسانه، بهویژه خبرنگاران اقتصادی و خبرنگاران حوزه صنعت بیمه، از تلاش آنان برای انعکاس عملکرد دستگاهها و سازمانها قدردانی کرد و گفت: رسانهها با اطلاعرسانی دقیق و حرفهای، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی ایفاء کردند.