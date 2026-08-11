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تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین ایران و پاکستان

تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین ایران و پاکستان
کد خبر : 1825057
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وزیر نفت در دیدار با وزیر کشور پاکستان از تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین ایران و پاکستان با هدف پیگیری توافق‌های کلان در حوزه مبادلات حامل‌های انرژی خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (سه‌شنبه، ۲۰ مرداد) در دیدار با سید محسن‌رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، با تشریح محورهای این دیدار گفت: در این نشست، موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه انرژی به بحث و بررسی گذاشته و مقرر شد کارگروه‌های کارشناسی برای پیگیری و نهایی کردن مباحث مطرح شده، تشکیل شوند.

وی با اشاره به مرز خشکی طولانی ایران و پاکستان، تصریح کرد: می‌توان از این مرز به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم در حوزه مبادلات حامل‌های انرژی بهره برد. چهارچوب‌ها و مقدمات این موضوع مورد علاقه دو کشور، پیش از این نیز به بحث و گفت وگو گذاشته شده است.

پاک‌نژاد ادامه داد: بر اساس توافق، قرار است برای ادامه مباحث، کارگروه‌های کارشناسی از ایران به اسلام‌آباد و از پاکستان به تهران سفر کنند. 

وی با اشاره به نیازهای متقابل دو کشور، گفت: دوستان ما در پاکستان نیازمند فرآورده‌های نفتی هستند و در این زمینه، امکان صادرات از ایران وجود دارد؛ بنابراین در بخش‌هایی که توان صادرات وجود داشته باشد، پاسخگوی نیاز آنها خواهیم بود.

وزیر نفت تأکید کرد: در بخش‌هایی نیز با توجه به مزیت‌های سرزمینی و چهارچوب‌های جغرافیایی، می‌توانیم از این فرصت‌ها بهره‌مند شویم .

پاک‌نژاد درباره همکاری‌های گازی دو کشور، یادآور شد: در ادوار گذشته موضوع خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان مطرح بوده است که در این نشست درباره مباحث کلی گفت و گو و مقرر شد بحث‌های کارشناسی دقیق‌تر در این زمینه از سوی گروه‌های کارشناسی دنبال شود.

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