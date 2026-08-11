به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (سه‌شنبه، ۲۰ مرداد) در دیدار با سید محسن‌رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، با تشریح محورهای این دیدار گفت: در این نشست، موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه انرژی به بحث و بررسی گذاشته و مقرر شد کارگروه‌های کارشناسی برای پیگیری و نهایی کردن مباحث مطرح شده، تشکیل شوند.

وی با اشاره به مرز خشکی طولانی ایران و پاکستان، تصریح کرد: می‌توان از این مرز به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم در حوزه مبادلات حامل‌های انرژی بهره برد. چهارچوب‌ها و مقدمات این موضوع مورد علاقه دو کشور، پیش از این نیز به بحث و گفت وگو گذاشته شده است.

پاک‌نژاد ادامه داد: بر اساس توافق، قرار است برای ادامه مباحث، کارگروه‌های کارشناسی از ایران به اسلام‌آباد و از پاکستان به تهران سفر کنند.

وی با اشاره به نیازهای متقابل دو کشور، گفت: دوستان ما در پاکستان نیازمند فرآورده‌های نفتی هستند و در این زمینه، امکان صادرات از ایران وجود دارد؛ بنابراین در بخش‌هایی که توان صادرات وجود داشته باشد، پاسخگوی نیاز آنها خواهیم بود.

وزیر نفت تأکید کرد: در بخش‌هایی نیز با توجه به مزیت‌های سرزمینی و چهارچوب‌های جغرافیایی، می‌توانیم از این فرصت‌ها بهره‌مند شویم .

پاک‌نژاد درباره همکاری‌های گازی دو کشور، یادآور شد: در ادوار گذشته موضوع خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان مطرح بوده است که در این نشست درباره مباحث کلی گفت و گو و مقرر شد بحث‌های کارشناسی دقیق‌تر در این زمینه از سوی گروه‌های کارشناسی دنبال شود.

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