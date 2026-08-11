پاسخ "هما" درباره دریافت هزینه بابت اضافه ‌بار دستی مسافران

به گزارش ایلنا، شرکت هواپیمایی «ایران ایر» درباره خبر منتشر شده در ایلنا با تیتر "اگر موضوع ایمنی پرواز است، پول چه تغییری در ایمنی ایجاد می‌کند" توضیح داد:

هزینه اضافه‌بار؛ مجوز ایمنی نیست

پاسخ به سؤال اصلی گزارش روشن است: پرداخت هزینه بابت اضافه‌بار هیچ تغییری در ایمنی پرواز ایجاد نمی‌کند، زیرا این وجه برای تغییر الزامات ایمنی دریافت نمی‌شود.در "هما" میزان بار دستی رایگان مسافر در کلاس اکونومی ۵ کیلوگرم و در کلاس بیزینس ۷ کیلوگرم است. این میزان، سهمیه بار رایگان مسافر است و نباید با حداکثر ظرفیت فنی و عملیاتی قابل حمل هواپیما یکسان تلقی شود. بار دستی علاوه بر وزن، از نظر ابعاد نیز باید شرایط تعیین‌شده را داشته باشد؛ حداکثر طول ۵۶، عرض ۴۵ و عمق ۲۵ سانتی‌متر و مجموع ابعاد ۱۱۵ سانتی‌متر است. بنابراین، اگر وزن بار مسافر از میزان رایگان بیشتر باشد، این موضوع به‌تنهایی به معنای غیرمجاز بودن بار برای حمل نیست. در صورت برخورداری بار از شرایط فنی و عملیاتی لازم، وزن مازاد در چارچوب مقررات حمل می‌شود و هزینه مربوط به آن دریافت خواهد شد.

اگر بار در کابین قابل حمل نباشد، پول آن را مجاز نمی‌کند

نکته اساسی این است که پرداخت هزینه، مجوز حمل بار غیرمجاز نیست.چنانچه بار دستی مسافر به دلیل وزن، ابعاد یا سایر الزامات، شرایط حمل در کابین را نداشته باشد، از مسافر تحویل گرفته شده و مطابق رویه عملیاتی به قسمت بار هواپیما منتقل می‌شود. این فرآیند به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های ایمنی نیست؛ بلکه محل حمل بار تغییر می‌کند و وزن آن همچنان در محاسبات پرواز منظور می‌شود. مطابق ضوابط مندرج در فصل پنجم نظامنامه عملیات زمینی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" وزن محاسباتی هر بسته از اقلام تحویلی در گیت برای پروازهای داخلی 20 کیلوگرم و پروازهای خارجی 30کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود و این وزن در محاسبات وزن و تعادل پرواز لحاظ خواهد شد.

وزن اضافه در محاسبات پرواز لحاظ می‌شود

وزن بار در قسمت بار هواپیما، به عنوان بخشی از محاسبات وزن و تعادل پرواز است. بنابراین، وزن بار مازاد پس از پذیرش نیز در برگه محاسبات هواپیما (Loadsheet)ثبت و در محاسبات پرواز منظور می‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش وزن هواپیما بر شرایط عملیاتی پرواز اثر دارد و می‌تواند بر میزان سوخت مورد نیاز نیز تأثیرگذار باشد. از همین رو، ثبت و محاسبه دقیق وزن بار، بخشی از فرآیند آماده‌سازی هر پرواز است.

تفاوت "بار رایگان" و "بار قابل حمل"

آنچه در گزارش منتشرشده نیازمند تفکیک است، تفاوت میان میزان بار رایگان و قابلیت حمل بار است.۵ کیلوگرم در اکونومی و ۷ کیلوگرم در بیزینس، میزان بار دستی رایگان مسافر است؛ اما قابلیت حمل یک بار، علاوه بر وزن، به ابعاد و سایر الزامات عملیاتی نیز بستگی دارد.از این رو، دریافت هزینه بابت وزن مازاد به این معنا نیست که محدودیت ایمنی با پرداخت وجه کنار گذاشته شده است. اگر بار از نظر فنی و عملیاتی قابل حمل باشد، وزن مازاد آن مشمول هزینه می‌شود و اگر قابل حمل نباشد، پرداخت وجه نیز موجب پذیرش آن نخواهد شد.

تأکید "هما" بر رعایت مقررات

مقایسه میزان بار رایگان شرکت‌های هواپیمایی مختلف نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره ایمنی یا صحت مقررات یک شرکت باشد؛ چرا که میزان بار رایگان، تابع شرایط حمل و مقررات و سیاست‌های هر شرکت هواپیمایی است.شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" ضمن تأکید بر رعایت حقوق مسافران و شفافیت در ارائه خدمات، بار دیگر تصریح می‌کند که ایمنی پرواز قابل خریداری نیست. تمامی بارهای مسافران، چه در کابین و چه در قسمت بار، باید مطابق ضوابط فنی، عملیاتی، وزنی و ابعادی پذیرش و در محاسبات پرواز لحاظ شوند و دریافت هزینه بابت اضافه‌بار، تحت هیچ عنوان موجب تغییر یا عدول از این الزامات نخواهد شد.

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