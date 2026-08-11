رومینگ ایرانسل، انتخاب بیش از نیمی از زائران اربعین
تعرفههای مقرونبهصرفه، کیفیت مطلوب و دسترسی مناسب به خدمات ارتباطی از عوامل استقبال زائران بود.
به گزارش ایلنا تا پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵، بیش از ۱.۷ میلیون زائر از رومینگ ایرانسل استفاده کردند. رقمی که با توجه به آمارهای رسمی از حضور بیش از ۳.۳ میلیون زائر ایرانی در عراق، به معنای استفاده بیش از نیمی از زائران از خدمات رومینگ ایرانسل است.
تعرفههای مقرونبهصرفه، کیفیت مطلوب و دسترسی مناسب به خدمات ارتباطی از عوامل استقبال زائران بود.
ایرانسل با ارائه بستههای رومینگ، امکان استفاده از خدمات ارتباطی را بدون نیاز به تهیه سیمکارت عراقی فراهم کرد. بسته هدیه ۱۰ برابری و ۲۰ درصد تخفیف بیشتر برای ثبتنامشدگان سامانه «سماح» نیز تا پایان ماه صفر در دسترس است.
استفاده رایگان از ترافیک «ایرانسلمن» و وبسایت ایرانسل برای خرید بسته، شارژ و پرداخت قبض، بسته هدیه روبیکا و تماس رایگان با سامانه ۴۰۳۰، از دیگر خدمات ایرانسل بود.
کارشناسان ایرانسل در نقاط مرزی و مسیر راهپیمایی، بهصورت شبانهروزی در کنار زائران حضور داشتند. همچنین توسعه زیرساخت شبکه از ماهها قبل از این مراسم و پایش مستمر رومینگ برای حفظ کیفیت و پایداری ارتباطات انجام شد.
https://irancell.ir/b/330757/arbaeen-pilgrimage-roaming-users-1405