رئیسکل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بریکس عازم هند شد
رئیسکل بانک مرکزی در راس یک هیئت عالی رتبه برای شرکت در اجلاس روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس و با هدف گسترش تعاملات پولی و بانکی بینالمللی و تقویت دیپلماسی بانکی عازم هند شد.
به گزارش ایلنا، رئیسکل بانک مرکزی در راس یک هیئت عالی رتبه برای شرکت در اجلاس روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس و با هدف گسترش تعاملات پولی و بانکی بینالمللی و تقویت دیپلماسی بانکی عازم هند شد.
این سفر که با محوریت توسعه همکاریهای مالی چندجانبه انجام شده است بر راه کارهای عملیاتی برای تسهیل مبادلات تجاری، کاهش نقش دلار در تسویههای منطقهای و استفاده از ارزهای ملی میان کشورهای عضو بریکس تمرکز دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در جریان این اجلاس قرار است علاوه بر حضور در نشستهای اصلی بریکس، دیدارهای دوجانبهای نیز با برخی از مقامات کشورهای عضو بریکس داشته باشد.
گفتنی است، اعضای گروه بریکس با سهم بالا از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان، در سالهای اخیر تلاشهای گستردهای را برای ایجاد یک نظام مالی چند قطبی و مستقل از سامانههای غربی آغاز کردهاند و حضور فعال ایران در این اجلاس، گامی مهم در جهت خنثیسازی تحریمها و ایجاد بسترهای امن پولی تلقی میشود.