صادرات جوپرک آزاد شد
امکان صادرات جوپرک به صورت مشروط به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که صادرات «جوپرک» با کد تعرفه ۱۱۰۴۱۹۰۰ به صورت مجاز مشروط و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.
بر اساس این نامه، این تصمیم پیرو نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات جوپرک به صورت مجاز مشروط اتخاذ شده است.
سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ کند.