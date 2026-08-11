صادرات جوپرک آزاد شد

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که صادرات «جوپرک» با کد تعرفه ۱۱۰۴۱۹۰۰ به صورت مجاز مشروط و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.