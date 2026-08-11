راهاندازی منطقه آزاد ایران و ترکیه در دستور کار دیپلماسی اقتصادی
در دیدار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، روند راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه بررسی و بر تسریع در عملیاتیشدن این ظرفیت اقتصادی تأکید شد.
به گزارش ایلنا؛ در دیدار حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، روند راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه بررسی و بر تسریع در عملیاتیشدن این ظرفیت اقتصادی تأکید شد.
در این دیدار، منطقه آزاد مشترک بهعنوان ظرفیتی برای تسهیل و توسعه تجارت، افزایش مبادلات مرزی و تقویت همکاریهای اقتصادی دو کشور مورد توجه قرار گرفت.
همچنین طرفین بر لزوم تسریع در روند راهاندازی و عملیاتی شدن منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه و هماهنگی دستگاههای ذیربط برای تحقق این هدف تأکید شد.
این دیدار در راستای پیگیری سیاست توسعه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای تعمیق روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه برگزار شد.