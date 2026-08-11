خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ثبت‌ نام مسکن استیجاری تهران از شهریور ماه

آغاز ثبت‌ نام مسکن استیجاری تهران از شهریور ماه
کد خبر : 1824773
لینک کوتاه کپی شد.

یک مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: احتمالاً ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری در تهران از هفته دولت آغاز می‌شود و در قالب طرح «آشیان»، تلاش می‌کنیم حداکثر واحدهای ممکن برای این شهر تأمین شود.

به گزارش ایلنا، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری در ۱۵ شهر کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح «آشیان» (مسکن استیجاری) برای شهرهای تهران و مشهد تأمین خواهد شد.

فرهادزاده تصریح کرد: احتمالاً از هفته دولت، ثبت‌نام مسکن استیجاری در تهران آغاز خواهد شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در شهرهای تهران و مشهد، حداکثر تعداد واحدهای ممکن را در قالب طرح مسکن استیجاری تأمین کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر