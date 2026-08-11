آغاز ثبت‌ نام مسکن استیجاری تهران از شهریور ماه

به گزارش ایلنا، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری در ۱۵ شهر کشور انجام شده است.