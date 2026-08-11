آغاز ثبت نام مسکن استیجاری تهران از شهریور ماه
یک مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: احتمالاً ثبتنام طرح مسکن استیجاری در تهران از هفته دولت آغاز میشود و در قالب طرح «آشیان»، تلاش میکنیم حداکثر واحدهای ممکن برای این شهر تأمین شود.
به گزارش ایلنا، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون ثبتنام طرح مسکن استیجاری در ۱۵ شهر کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح «آشیان» (مسکن استیجاری) برای شهرهای تهران و مشهد تأمین خواهد شد.
فرهادزاده تصریح کرد: احتمالاً از هفته دولت، ثبتنام مسکن استیجاری در تهران آغاز خواهد شد.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم در شهرهای تهران و مشهد، حداکثر تعداد واحدهای ممکن را در قالب طرح مسکن استیجاری تأمین کنیم.