به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۵ هزار و ۱۴۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۳ هزار و ۷۴۸ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۹ هزار و ۲۱۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۷ هزار و ۵۹۸ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۲ هزار و ۲۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۸۶۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۸۷۸ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۸۶۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۹۹۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۷۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۲۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۱۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۷ هزار و ۶۲۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۷۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۹ هزار و ۴۳۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۸ هزار و ۴۴۸ تومان است.