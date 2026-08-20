معاون وزیر نیرو در گفتوگو با ایلنا:
جزئیات تامین سوخت زمستانی نیروگاهها/ ۸۵ درصد مخازن پر است
معاون وزیر نیرو گفت: اکنون حدود ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب گازوئیل ذخیره شده و نزدیک ۸۵ درصد مخازن پر شده، اما امسال سال سختی برای تامین سوخت نیروگاهها است.
مصطفی رجبی مشهدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جزئیات تامین سوخت زمستانی نیروگاهها اظهار داشت: امسال سال سختی برای تامین سوخت نیروگاههاست، زیرا دشمن بخشی از تولید گاز کشور را مورد هدف قرار داده است.
وی افزود: البته مجموعه وزارت نفت تلاش می کنند بخشی از واحدهای آسیب دیده را به مدار تولید بازگردانند که با وارد مدار شدن بخشی از واحدهای تولیدی آسیب دیده و ذخیرهسازیهایی که صورت گرفته و همچنین تامین مستمر بخشی از سوخت از مبادی دیگر بتوانیم در زمستان مشکلی نداشته باشیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد: ما برای فصل زمستان به اندازه کافی ظرفیت نیروگاهی داریم فقط باید سوخت تامین شود تا در تامین برق مشکلی پیش نیاید.
وی خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب گازوئیل ذخیره شده و نزدیک ۸۵ درصد مخازن پر شده ضمن اینکه مخازن جدید هم ساختهایم که به چرخه ذخیره سازی سوخت اضافه می شود.
رجبی مشهدی یادآور شد: در هر حال اکنون زود است که در مورد خاموشی زمستان اظهار نظر شود اما سال بسیار سختی خواهد بود.
وی همچنین گفت: خاموشیهای فصل جاری نیز حداکثر ۳ تا ۴ هفته آینده رفع میشود.