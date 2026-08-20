مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جزئیات تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها اظهار داشت: امسال سال سختی برای تامین سوخت نیروگاه‌هاست، زیرا دشمن بخشی از تولید گاز کشور را مورد هدف قرار داده است.

وی افزود: البته مجموعه وزارت نفت تلاش می کنند بخشی از واحدهای آسیب دیده را به مدار تولید بازگردانند که با وارد مدار شدن بخشی از واحدهای تولیدی آسیب دیده و ذخیره‌سازی‌هایی که صورت گرفته و همچنین تامین مستمر بخشی از سوخت از مبادی دیگر بتوانیم در زمستان مشکلی نداشته باشیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد: ما برای فصل زمستان به اندازه کافی ظرفیت نیروگاهی داریم فقط باید سوخت تامین شود تا در تامین برق مشکلی پیش نیاید.

وی خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب گازوئیل ذخیره شده و نزدیک ۸۵ درصد مخازن پر شده ضمن اینکه مخازن جدید هم ساخته‌ایم که به چرخه ذخیره سازی سوخت اضافه می شود.

رجبی مشهدی یادآور شد: در هر حال اکنون زود است که در مورد خاموشی زمستان اظهار نظر شود اما سال بسیار سختی خواهد بود.

وی همچنین گفت: خاموشی‌های فصل جاری نیز حداکثر ۳ تا ۴ هفته آینده رفع می‌شود.

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