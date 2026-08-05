قیمت برق گران نشده است
معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: هیچ تغییر قیمتی در قبوض اعمال نشده است.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبیمشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: مطابق قانون، تعرفه برق تنها یکبار در سال و آن هم در اوایل اردیبهشت تغییر میکند، اما الگوها در روزهای کنونی تغییری نکردهاند.
وی افزود: میانگین مصرف ۷۵ درصد از مردم، به عنوان الگوی مصرف برق در هر منطقه در نظر گرفته میشود. تعرفه برق کسانی که در محدوده الگو برق مصرف میکنند، به صورت یارانهای خواهد بود و مصارف مازاد بر این، به صورت پلکانی محاسبه میشود. الگوی تابستانه ما در تهران و سایر مناطق عادی، از خرداد تا پایان شهریور، ماهانه ۳۰۰ کیلووات ساعت خواهد بود، اما الگوی مصرف مناطق گرمسیری با توجه به شرایط آبوهوایی همان مناطق در نظر گرفته میشود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: در فروردین و اردیبهشت، الگو ۲۰۰ کیلووات ساعت است، اما این الگو در ماههای گرم سال متفاوت محاسبه میشود تا تغییری در قبوض ایجاد نشود. با وجود این، ممکن است مشترکی میزان مصرفی بالاتر از الگوی مصرف داشته باشد، بنابراین تعرفه قبض او با ارقام متفاوت و به صورت پلکانی محاسبه میشود. اگر مشترکی بتواند خود را به ۷۵ درصد مردم وفق بدهد، تغییری در قبوض برق خود احساس نمیکند.
رجبیمشهدی تأکید کرد: اخیراً تغییر قیمتی در قبوض مردم رخ نداده است و اگر مشترکی در این زمینه دچار مشکل شده، میتواند از طریق سامانه ۱۲۱ مشکل خود را ابراز کند. همچنین میزان مصرف برق خود را نیز میتواند در سامانه «برق من» با دورههای گذشته و حتی سال گذشته مقایسه کند.