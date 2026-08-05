طرح جدید دولت برای بیمه رایگان ۱۷ محصول کشاورزی از مهر ماه

به گزارش ایلنا، بهزاد باباخانی، با آغاز سال زراعی جدید از مهرماه، طرح ملی و فراگیر بیمه ۱۷ محصول اساسی کشاورزی در سراسر کشور کلید می‌خورد.

قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی در ادامه افزود این محصولات شامل گندم آبی و دیم، برنج، جو، دانه‌های روغنی، حبوبات، چغندرقند، ذرت و چند محصول راهبردی دیگر است که تحت پوشش حمایت صددرصدی دولت در قالب «بیمه‌نامه پایه» قرار خواهند گرفت.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده بیان کرد: برای هر ۱۷ محصول هدف، یک بیمه‌نامه پایه صادر می‌شود که تمامی منابع مالی و حق بیمه آن را دولت به عنوان بسته‌ای حمایتی از کالا‌های اساسی پرداخت می‌کند؛ به این ترتیب این سطح از بیمه برای تمام کشاورزان این حوزه کاملاً رایگان خواهد بود.

باباخانی در ادامه تصریح کرد:چنانچه کشاورزان تمایل داشته باشند تعهدات بیشتری را برای جبران خسارت‌های احتمالی دریافت کنند، می‌توانند با پرداخت مبالغی مازاد بر بیمه پایه و بر اساس ضریب خطر، تعهدات بالاتری را از صندوق بیمه کشاورزی خریداری کنند.

در طرح بیمه فراگیر پایه، به منظور برقراری عدالت در توزیع منابع دولتی میان استان‌ها، ضریب خطر به صورت میانگین کشوری محاسبه شده و نرخ تعرفه‌ها در سراسر کشور یکسان خواهد بود.

قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی گفت: با این حال، در بخش «بیمه‌های ارتقایی» و تعهدات بالاتر که هزینه آن توسط خود کشاورز پرداخت می‌شود، تعرفه‌ها بر اساس ارزش محصول در هکتار و ضریب خطر منطقه‌ای محاسبه خواهد شد.

بابا خانی در پایان بیان کرد:ضریب خطر در نقاط مختلف کشور تفاوت‌های چشمگیری دارد؛ به طوری که این شاخص در محصولی مانند گندم، در برخی مناطق امن ۵ درصد و در مناطق پرخطر تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود. از همین رو، بخش مازاد بر بیمه رایگانِ پایه، کاملاً بومی‌سازی شده و متناسب با ریسک هر منطقه قیمت‌گذاری خواهد شد.

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