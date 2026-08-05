پرداخت افزون بر 32 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور تا پایان تیر ماه سال 1405 ، در مجموع 32668 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 13234 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع یاد شده، تعداد 8266 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 27676 میلیارد ریال و 4968 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 4992 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

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