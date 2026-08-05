اعلام شرایط فروش مشارکت در تولید محصول سایپا از هفته آینده + بخشنامه

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح فروش مشارکت در تولید خودروی کوییکS با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR، ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده، از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۷ مردادماه آغاز خواهد شد و تا پایان روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ادامه دارد. این طرح در صورت تکمیل ظرفیت، زودتر از موعد مقرر به پایان خواهد رسید.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام در این طرح اعمال خواهد شد. همچنین متقاضیان نباید طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده و برای خودرو فاکتور صادر شده باشد.

لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com

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