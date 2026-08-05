پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت 15 مرداد، سالروز تأسیس بانک
امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت هفدهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
پانزدهم مردادماه، یادآور تأسیس نهادی است که با مأموریتی روشن و آیندهنگر، برای پشتیبانی از بخش مردمی اقتصاد ایران پا به عرصه خدمترسانی گذاشت؛ نهادی که فلسفه وجودی آن، حمایت از تعاون، تقویت عدالت، گسترش فرصتهای برابر و کمک به شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور است. امروز، در سالروز تأسیس بانک توسعه تعاون، فرصتی مغتنم فراهم آمده است تا ضمن گرامیداشت این مناسبت ارزشمند، از تلاشها، همراهیها و اعتماد همه ذینفعان این خانواده بزرگ قدردانی کنیم.
بانک توسعه تعاون از آغاز فعالیت خود، تنها یک نهاد مالی و اعتباری نبوده است؛ بلکه بازویی توانمند برای تحقق سیاستهای توسعهای کشور در بخش تعاون و بسترسازی برای تقویت بنگاههای کوچک و متوسط، کارآفرینان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و تعاونیهایی بوده که با اتکا به همدلی، مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی، در مسیر آبادانی ایران اسلامی گام بر میدارند. این بانک در طول سالهای فعالیت خود کوشیده است با حفظ هویت توسعهای خویش، در عین پایبندی به اصول حرفهای بانکداری، نقش مؤثری در تأمین مالی هدفمند و پشتیبانی از فعالیتهای مولد ایفا نماید.
بیتردید آنچه بانک توسعه تعاون را در این مسیر یاری داده، سرمایهای فراتر از منابع مالی است؛ سرمایهای به نام اعتماد مشتریان، همراهی بخش تعاون کشور، همدلی ارکان مدیریتی و تلاش بیوقفه همکاران پرتلاش بانک که مهمترین پشتوانه بانک در پیمودن این راه بوده است.
ما بر این باوریم که توسعه پایدار، نیازمند اتکا به سرمایه اجتماعی و توجه به کرامت انسانی، مشارکت جمعی و عدالت اقتصادی است. از همین منظر، بانک توسعه تعاون همواره کوشیده است در کنار ایفای وظایف تخصصی خود، نقشی مسئولانه و اثرگذار در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده داشته باشد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوآوری، چابکی، شفافیت و کارآمدی است. بانک توسعه تعاون نیز با نگاهی تحولگرا، مسیر تازهای از پیشرفت و نوسازی را در پیش گرفته است.
باور داریم که بانک موفق فردا، بانکی است که در کنار سلامت، انضباط و پایداری مالی، بتواند با نیازهای روز جامعه و اقتصاد نیز همگام شود و پاسخهایی دقیق، سریع و مؤثر ارائه دهد.
در این روز فرخنده، لازم میدانم صمیمانه از همه همکاران شریف، متخصص و دلسوز بانک در سراسر کشور به پاس همه زحمات و خدمات ارزشمندشان قدردانی نمایم؛ عزیزانی که با تلاش، صبوری، مردمداری و نگاهی ملی به مسئولیت خود، باعث درخشش و نقشآفرینی گسترده این نهاد مالی توسعه ای در پهنه وسیع کشور عزیزمان شدهاند. همچنین از مشتریان ارجمند، فعالان بخش تعاون، تولیدکنندگان، کارآفرینان و همه شرکای راهبردی بانک که با اعتماد و همراهی خود، ما را در تحقق اهدافمان یاری دادهاند، سپاسگزارم.
یقیناً با اتکال به خداوند متعال، بهرهمندی از تجربههای گذشته، استفاده از دانش روز و تکیه بر توان سرمایه انسانی خلاق و امیدوار، آیندهای روشنتر پیش روی بانک توسعه تعاون خواهد بود.
بار دیگر، هفدهمین سالروز تأسیس بانک توسعه تعاون را به همه همکاران عزیز، مشتریان گرانقدر، تعاونگران شریف و همه حامیان و دوستداران این بانک جوان تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند سبحان، تداوم عزت، توفیق و سربلندی برای ایران عزیز و همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
امیر هوشنگ عصارزاده
مدیرعامل بانک توسعه تعاون