با هدف نیازسنجی دقیق مدارس در سال تحصیلی پیشرو صورت گرفت؛
ارزیابی میدانی مدارس محدوده منطقه آزاد انزلی
در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی سازمان منطقه آزاد انزلی و با هدف شناسایی، اولویتبندی و برنامهریزی برای رفع کمبودهای آموزشی، زیرساختی و سلامت و بهداشت مدارس محدوده، بازدیدهای میدانی از مدارس این منطقه انجام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این بازدیدها با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش خشکبیجار، بندرانزلی، لشتنشاء و خمام و با حضور کارشناسان آموزشی سازمان منطقه آزاد انزلی و همراهی کارشناسان غذا و دارو منطقه صورت گرفت.
در جریان این برنامه، وضعیت مدارس محدوده منطقه از جنبههای مختلف آموزشی، عمرانی، زیرساختی، بهداشتی و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نیازهای هر یک از مدارس، ظرفیتهای موجود و کمبودهای احتمالی در حوزههای مرتبط با سلامت دانشآموزان و محیط آموزشی شناسایی شد.
کارشناسان حاضر در این بازدیدها، ضمن گفتوگو با مدیران و مسئولان مدارس، شرایط فضاهای آموزشی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده دانشآموزان، وضعیت سرویسهای بهداشتی، آب شرب، فضاهای عمومی و سایر مؤلفههای اثرگذار بر سلامت و کیفیت محیط تحصیل را مورد ارزیابی قرار دادند.
این طرح با هدف دستیابی به تصویری دقیق و جامع از وضعیت مدارس محدوده و تدوین برنامهای منسجم برای حمایت از جامعه آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیشرو اجرا شد. نتایج بهدستآمده از این بررسیها، پس از جمعبندی و اولویتبندی، برای برنامهریزی اقدامات حمایتی و اتخاذ تصمیمهای لازم در حوزه مسئولیتهای اجتماعی سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بر پایه این گزارش، در محدوده منطقه آزاد انزلی ۳۶ مدرسه فعالیت دارند که در مجموع پذیرای ۲۳۳۹ دانشآموز هستند. از این تعداد، ۲۲ مدرسه در مقطع ابتدایی، ۱۰ مدرسه در مقطع متوسطه اول و ۴ مدرسه در مقطع متوسطه دوم مشغول به ارائه خدمات هستند.
همچنین تداوم هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد انزلی، ادارات آموزش و پرورش مناطق مربوط و دستگاههای تخصصی مرتبط، زمینه را برای شناسایی دقیقتر نیازها و اجرای هدفمند اقدامات حمایتی در مدارس محدوده فراهم خواهد کرد.