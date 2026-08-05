در دیدار مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی توافق شد؛
برگزاری نمایشگاه آثار ثبت ملی و بینالمللی صنایعدستی در منطقه آزاد انزلی
در دیدار یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان با مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، ضمن تأکید بر گسترش همکاریهای راهبردی در حوزههای گردشگری و صنایعدستی، توافقات لازم جهت برگزاری نمایشگاه آثار ثبت ملی و بینالمللی صنایعدستی انجام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این نشست با هدف همافزایی جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری استان گیلان و مزیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی برگزار شد و طرفین پیرامون برنامههای اجرایی جهت توسعه صنعت گردشگری و رونق بازار صنایعدستی تبادل نظر کردند.
مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به جایگاه این منطقه به عنوان یکی از کانونهای اصلی گردشگری شمال کشور، تصریح کرد: گردشگری از ارکان مهم اقتصادی منطقه است و بهرهگیری از مزیتهای قانونی برای جذب سرمایهگذار در پروژههای گردشگری، در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد. وی افزود: تعامل با اداره کل میراثفرهنگی میتواند مسیر حضور سرمایهگذاران را برای اجرای پروژههای زیرساختی و رفاهی گردشگری هموارتر نماید.
یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان نیز با تأکید بر ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی در جذب گردشگر، بر آمادگی این اداره کل جهت تعریف پروژههای مشترک، برگزاری رویدادهای فرهنگی و حمایت از برندسازی صنایعدستی گیلان با تکیه بر زیرساختهای صادراتی منطقه آزاد انزلی تأکید کرد.
بر اساس توافقات صورتگرفته در این نشست، مقرر شد «نمایشگاه آثار ثبت ملی و بینالمللی صنایعدستی» با مشارکت دو مجموعه در شهریورماه سال ۱۴۰۵ در منطقه آزاد انزلی برگزار شود. این رویداد با هدف معرفی آثار فاخر و ارتقای جایگاه صنایعدستی استان در سطح ملی و جهانی برنامهریزی شده است.