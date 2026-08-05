به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طی مشارکت با کانون‌های خدمت رضوی استان تهران، حدود ۳ هزار بسته معیشتی بین خانوارهای کم‌برخوردار مناطق مختلف تهران توزیع شد. این اقشار از نظر درآمدی در دهک‌های یکم تا چهارم قرار دارند و جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر را شامل می‌شوند.

عمده مناطق تحت پوشش، در مراکز حاشیه‌ای و بافت فرسوده استان تهران واقع شده است و مجموعا ۱۴ شهرستان را دربرمی‌گیرد. شغل بیشتر ساکنان این بخش‌ها کارگری است و تامین مایحتاج زندگی از طریق راه‌اندازی مشاغل خانگی نیز در بین تعداد معدودی از خانواده‌ها دیده می‌شود. همچنین نان‌آور برخی از خانه‌ها، مادران هستند و تامین هزینه‌های معیشت، تحصیل و سلامت فرزندان برعهده آنهاست.

بانک صادرات ایران پیش از این با توزیع هزاران بسته معیشتی در بین خانوارهای کم‌برخوردار سراسر کشور تلاش کرده است در بهبود معیشت اقشار نیازمند جامعه گام‌های موثری بردارد. همزمان اعطای وام‌های قرض‌الحسنه مشاغل خانگی با هدف توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و توسعه اشتغالزایی نیز در دستور کار قرار دارد به نحوی که در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۲۴ درصدی در میزان پرداختی‌ها، درصد قابل توجهی از مناطق حاشیه‌ای پوشش داده شد.

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