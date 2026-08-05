افزایش سرمایه ۲۵ هزار میلیارد تومانی «فارس» در مسیر قانونی ثبت سرمایه

به گزارش ایلنا، مطابق اطلاعیه کدال، هفتم مرداد آخرین فرصت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه - و نه ثبت افزایش سرمایه- بوده و تصویب آن منوط به تصویب نمونه اساسنامه سازمان بورس گردیده بود که مطابق نظر آن سازمان هر دو مورد در مجمع فوق العاده ۵ مرداد ۱۴۰۵ به انجام رسید و هم اکنون در مسیر ثبت و در حال طی مراحل قانونی خود است.

همچنین بند «ث» ماده ۱۴ قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» از زمان تصویب افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده، فرصت ۱۰ ماهه برای ثبت این مصوبه و استفاده از معافیت مالیاتی در نظر گرفته است.

همانگونه که به سهامداران این شرکت وعده داده شده بود، تا زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ۲۵ هزار میلیارد تومانی به ثبت خواهد رسید و از فرصت قانونی معافیت مالیاتی ۵ هزار میلیارد تومانی به نفع سهامداران استفاده و مجمع عمومی سالیانه نیز با سرمایه ثبتی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی برگزار می‌شود.

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