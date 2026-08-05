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نصب بیش از یک میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در تهران

نصب بیش از یک میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در تهران
کد خبر : 1822621
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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون قطعه کاهنده مصرف آب جدید در استان تهران نصب شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه نصب ادوات کاهنده مصرف برای مجتمع‌های بزرگ و پرمصرف مسکونی تهران شروع شده است، گفت: شرکت آب و فاضلاب استان تهران پیشنهاد داده تا نصب کاهنده مصرف در بخش خانگی با اولویت مشترکان پرمصرف و بدمصرف رایگان نصب شود، البته هنوز با این پیشنهاد موافقت نشده است.

وی تشریح کرد: نصب کاهنده‌های مصرف با توجه به دستور استانداری برای بخش‌های غیرخانگی مانند ادارات الزامی و اجباری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون قطعه کاهنده مصرف در این استان نصب شده است، گفت: در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از یک میلیون قطعه کاهنده مصرف آب جدید در استان تهران نصب شد.

طبق گفته علیرضا جزقاسمی، نصب کاهنده مصرف بدون تاثیر منفی در زندگی و بهداشت مردم فقط مصرف آب را مدیریت و قبض آب مشترکان را کاهش می‌دهد.

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