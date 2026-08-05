پاکستان؛ هاب صادرات مجدد کالاهای ایرانی
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت بنادر کراچی و گوادر بهعنوان هاب صادرات مجدد کالاهای ایرانی خبر داد و گفت: ایران و پاکستان دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ را هدفگذاری کردهاند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقاندهنوی که در رأس هیأتی تجاری و همراه با وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسلامآباد سفر کرده است، در نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور، توسعه روابط تجاری با همسایگان را از اولویتهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی دو کشور افزود: پاکستان علاوه بر بازار مناسب برای کالاهای ایرانی، میتواند در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع ایران نقشآفرینی کند و بنادر کراچی و گوادر نیز ظرفیت تبدیل شدن به مراکز صادرات مجدد کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه و جهان را دارند.
معاون وزیر صمت با تأکید بر مزیتهای ترانزیتی ایران اظهار کرد: دسترسی به کریدورهای بینالمللی، شبکه گسترده حملونقل، منابع انرژی و ظرفیت بنادر کشور بهویژه چابهار، زمینه توسعه همکاریهای لجستیکی و ترانزیتی میان تهران و اسلامآباد را فراهم کرده است.
دهقاندهنوی همچنین از آمادگی ایران برای جذب سرمایهگذاران پاکستانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله چابهار، انزلی، امیرآباد و ارس خبر داد و گفت: شرکتهای بزرگ ایرانی در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، حملونقل و محصولات دانشبنیان آماده آغاز همکاریهای مشترک با طرفهای پاکستانی هستند.
وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: براساس توافق رهبران دو کشور، این رقم باید تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد؛ هدفی که با توسعه نمایشگاههای تخصصی، تبادل هیأتهای تجاری، تسهیل فرآیندهای گمرکی، رفع مشکلات بانکی و تقویت زیرساختهای مرزی دنبال خواهد شد.