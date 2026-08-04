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وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ظرفیت‌های جدید همکاری‌های تجاری ایران و پاکستان با محوریت بخش خصوصی فعال می‌شود

ظرفیت‌های جدید همکاری‌های تجاری ایران و پاکستان با محوریت بخش خصوصی فعال می‌شود
کد خبر : 1822412
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری، بانکی و حمل‌ونقلی میان ایران و پاکستان، گفت: با فراهم شدن زمینه‌های جدید همکاری، فعال‌تر شدن بخش خصوصی و رفع موانع موجود، روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند به سطحی متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی ارتقا یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمد اتابک در گردهمایی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ایران و پاکستان، با بیان اینکه شرایط جدید و توافقات انجام‌شده، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان ایجاد کرده است، افزود: فعالان اقتصادی دو کشور روزبه‌روز شناخت بیشتری نسبت به ظرفیت‌های همکاری پیدا می‌کنند و برای حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش یکدیگر و توسعه همکاری در حوزه‌های مختلف مصمم‌تر از گذشته حرکت می‌کنند.

اتابک اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود با پاکستان را در حوزه‌های کلیدی از جمله انرژی، معدن، صنعت، کشاورزی، فناوری‌های نوین، حمل‌ونقل، ترانزیت، ارتباطات مخابراتی و دیگر زمینه‌های مورد علاقه دو طرف گسترش دهد.

وی با اشاره به نقش وزارت صمت در برگزاری کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان گفت: توسعه زیرساخت‌های حقوقی، مذاکره و تفاهم برای شناسایی متقابل استانداردها، توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و ترکیبی، گسترش همکاری‌های گمرکی و بانکی و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاه‌های دو کشور از جمله اقداماتی است که برای توسعه روابط اقتصادی دنبال می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، بانک، کشاورزی، علوم و فناوری، نفت و پتروشیمی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و کنسولی، این روند را نشانه عزم و اراده مقامات دو کشور و تلاش شرکت‌ها، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی دانست.

اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل تجارت میان ایران و پاکستان اظهار کرد: رفع مشکلات بانکی، تسهیل صدور روادید تجار، تقویت زیرساخت‌های مرزی، فعال‌سازی بازارچه‌های مشترک، نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، عملیاتی کردن سازوکار تهاتر و برقراری خط کشتیرانی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود: اتاق‌های بازرگانی باید با تقویت ارتباط میان تجار، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، زمینه ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاه‌های دائمی و شوراهای مشورتی همکاری را فراهم کنند.

وزیر صمت صنعت نساجی و پوشاک را یکی از حوزه‌های مهم همکاری میان ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد پاکستان، اجرای پروژه‌های مشترک زنجیره‌ای در این حوزه می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میان دو کشور کمک کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از ظرفیت تولید الیاف مصنوعی، پلی‌استر مبتنی بر صنعت پیشرفته پتروشیمی و توانمندی شرکت‌های نساجی، آمادگی دارد در توسعه خوشه نساجی مشترک نقش‌آفرینی کند.

اتابک ادامه داد: شرکت‌های ایرانی در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، منسوجات، محصولات سرامیکی و سنگ‌های ساختمانی ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکت‌های پاکستانی دارند.

گردهمایی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ایران و پاکستان در حاشیه اولین روز از دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری به میزبانی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان (اف پی سی سی آی) در اسلام‌آباد برگزار شد.

 

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