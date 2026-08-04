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توضیحات سخنگوی سازمان هواپیمایی در مورد بلیت ۲۱ میلیون تومانی

توضیحات سخنگوی سازمان هواپیمایی در مورد بلیت ۲۱ میلیون تومانی
کد خبر : 1822409
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​سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: قیمت اعلام‌شده مربوط به یک پرواز مستقیم نبوده، بلکه به یک سفر ترکیبی شامل دو قطعه پروازی مجزا تعلق داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مجید اخوان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده اظهار داشت: مسیر مورد استناد در خبر منتشرشده، یک سفر ترکیبی (Connecting Flight) شامل دو پرواز مستقل تهران-مشهد و مشهد-اصفهان است که توسط دو شرکت هواپیمایی متفاوت انجام می‌شود. از این‌رو، مجموع نرخ این دو قطعه پروازی به اشتباه به‌عنوان قیمت یک بلیت مستقیم تهران-اصفهان مطرح شده است. 

وی افزود: اطلاعات مربوط به مسیر، شرکت‌های هواپیمایی، زمان پرواز، توقف و قیمت هر قطعه، مطابق ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری، به‌صورت شفاف در سامانه فروش بلیت نمایش داده می‌شود و مسافر پیش از خرید به تمامی این جزئیات دسترسی دارد. بنابراین، انتشار قیمت ۲۱ میلیون تومانی بدون اشاره به ماهیت ترکیبی سفر، بیانگر واقعیت بازار پروازهای مستقیم داخلی نیست. 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه نرخ بلیت پروازهای مستقیم تهران-اصفهان در همان بازه زمانی در چارچوب نرخ‌های متعارف بازار عرضه شده است، تصریح کرد: انتشار اخبار مبتنی بر برداشت نادرست از اطلاعات سامانه‌های فروش، می‌تواند موجب ایجاد نگرانی و تشویش افکار عمومی درباره وضعیت قیمت بلیت پروازهای داخلی شود. 

اخوان با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها در صحت‌سنجی اطلاعات پیش از انتشار، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به جزئیات فنی پرواز و مشخصات درج‌شده در سامانه فروش، از جمله ترکیبی بودن مسیر و استفاده از دو شرکت هواپیمایی، به انتشار اطلاعات نادرست منجر شده است. انتظار می‌رود رسانه منتشرکننده با انتشار اصلاحیه و توضیحات تکمیلی، نسبت به رفع ابهام ایجادشده اقدام کند. 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تأکید کرد: این سازمان ضمن حمایت از حقوق حرفه‌ای صنعت هوانوردی و صیانت از اعتماد عمومی، حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.

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